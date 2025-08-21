La Cobra quedó en 'shock' tras anotación de fuera del área de Quevedo: "Es un gol para cerrar el estadio"

Alianza Lima logró una histórica clasificación a cuartos de final en la Copa Sudamericana tras lograr ganar en Ecuador ante la U. Católica. El marcador global terminó 4-1 a favor del equipo peruano y, con esto, continúa con su sueño de seguir avanzando. La Cobra dejó sus atónitas reacciones en las redes sociales.

Aunque el partido había empezado con un gol de la U. Católica, Alianza Lima se las ingenió y fiel a su estilo y con paciencia, logró empatar el partido con gol de Castillo en el primer tiempo. A los 81 minutos, llegó la excelente anotación de fuera del área de Kevin Quevedo que fue motivo de cientos de elogios para el jugador.

La Cobra reacciona a gol de Kevin Quevedo en la Copa Sudamericana

Alianza Lima aseguró un 2 a 0 en Lima y fue a Ecuador enfocado en conseguir la clasificación y así fue. El equipo dirigido por Gorosito demostró su buen juego y a pesar de la reciente baja de Erick Noriega, el equipo de La Victoria sigue soñando en la Copa Sudamericana.

El gol a los 81 minutos de Kevin Quevedo generó un revuelo en redes sociales, pero uno de los más sorprendidos fue La Cobra, el streamer argentino que su contenido en Kick se centra en el fútbol y que también se declaró enemigo de Alianza Lima luego de que el equipo de sus amores, Boca Juniors, quedara eliminado en manos de los blanquiazules.

"Golazo de Alianza Lima. Dios mío. Golazo extraordinario de Kevin Quevedo, qué gol de locura, amigo. Golazo del equipo peruano, qué barbaridad. Realmente es un gol para cerrar el estadio", dijo La Cobra.

Esta vez, La Cobra no tuvo nada que criticar al equipo peruano y llenó de elogios de Kevin Quevedo y a los dirigidos por Néstor Gorosito. El próximo partido de Alianza Lima todavía está por definirse.