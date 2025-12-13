¿Quieres diamantes GRATIS para comprar skins y armas míticas? Con este truco de Free Fire podrá recibir 1000 GEMAS

Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más populares del mundo y esto se debe a que Garena, la desarrolladora del título, renueva cada cierto tiempo las skins, armas, emotes, gestos y mascotas que los usuarios pueden equipar a sus avatares.

Pero, para conseguir estos atuendos y mejoras estéticas deberás gastar diamantes, los cuales a su vez se pueden obtener con dinero real, ya sean dólares, euros, soles o yenes, dependiendo del país en el cual se ejecute. Pero, ¿sabías que existe una forma sumamente sencilla y LEGAL de poder obtener 1000 gemas de regalo?

Free Fire Advance Server es un programa creado por Garena para así poder probar de primera mano armas aún sin estrenar, skins exclivas y nuevos modos de juego que aún no se han incluido en la versión global.

Sin embargo, además de acceder de forma exclusiva a estas mejoras, Garena ofrece como recompensa 1000 diamantes para aquellos usuarios que encuentran BUGS o errores en el Free Fire Advance Server. De esta forma, los jugadores podrán recibir esta recompensa siempre que colaboren con el sistema Bug Hunter.

Para ser parte del Free Fire Advance Server, lo único que debes hacer es ingresa al ENLACE del servidor e iniciar sesión con tu cuenta de Facebook o Google. Luego completa el formulario de registro y haz clic en 'Unirme ahora'.

Finalmente, deberás esperar a que revisen tu solicitud y serás parte del selecto grupo de FF Advance Server. Recuerda que la recompensa de los 1000 diamantes aplicará si encuentra algún fallo en las nuevas armas o modos que se introducen en estas pruebas.

Conoce todos los detalles del Free Fire Advance Server. Foto: captura

¿Otra forma de ganar diamantes? Existen otras formas de ganar recompensas y estas son mediante apps de sorteos como GAMEE que pagan por jugar y ver anuncios, cobrando por PayPal. De esta forma podrás usar este dinero para tus Diamantes o GEMAS.