Códigos Free Fire del 12 al 15 de diciembre: armas, skins y diamantes GRATIS para el Battle Royale
Para subir de nivel en solo horas, no dudes en reclamar todas las mejoras que Garena está regalando en Free Fire. No te olvides de canjear todos los Redeem Codes.
Gracias a Garena, millones de jugadores de Free Fire podrán disfrutar de una serie de regalos o premios GRATUITOS, los cuales solo pueden ser reclamados mediante los Códigos Diarios, los cuales te ofrecen diamantes, monedas doradas, skins y mascotas.
Los Códigos de Free Fire o Redeem Codes no son otra cosa que una serie de números y letras, en total 12 o 16, los cuales te permiten obtener diferentes beneficios.
PUEDES VER: Lista de Códigos Free Fire del 8 al 11 de diciembre: canjea diamantes, armas y skins totalmente GRATIS
¿Cómo canjear los Códigos de Free Fire?
Con la finalidad de que todos los jugadores puedan reclamar las recompensas de forma DIARIA, Garena ha lanzado una página especial llamada Sitio de Canje de Recompensas o Rewards Redemption Site.
Una vez que ingreses en la página web, deberás iniciar sesión con tu cuenta de Free Fire e ingresar cada Redeem Code que te dejamos en la parte baja de esta nota. Recuerda que caducan muy rápido así que no pierdas el tiempo.
Lista de Códigos Free Fire para HOY, viernes 12 de diciembre
¡Tienes que ser rápido para reclamar todos los códigos que Garena acaba de librerar para este viernes 12 de diciembre. Recuerda que esta lista se actualiza todos los días, puesto que los Redeem Codes caducan en 24 horas.
- UVXOPYZV54AC
- FF2VOBDENRF5
- FFAC2YXE6RF2
- FFCO8BS5JW2D
- FFICJGW9NKYT
- XF4SWKCH6KY4
- FFEVOSOPFDZ9
- FFPURTQPFDZg
- FFNRWTQPFDZ9
- FF4MTXOPFDZ9
- FF1V2CB34ERT
- CT6P4GRH50Y8
- YW4F7V8DHJM5
- VO9SHXW10IM8
