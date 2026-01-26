EA Sports FC 26 totalmente GRATIS en Steam por tiempo limitado: disfruta del videojuego sin pagar nada

En septiembre de 2003, Valve presentó Steam, una plataforma revolucionaria que ha cambiado radicalmente la manera en que los usuarios compran videojuegos para PC.

Con una extensa variedad de títulos y promociones atractivas, Steam se ha consolidado como una de las opciones más destacadas en el mercado, sobresaliendo por sus precios accesibles y su facilidad de uso, lo que la convierte en una herramienta ideal para jugadores de diferentes regiones del planeta.

Con la llegada de febrero, Steam ha lanzado todo tipo de ofertas con descuentos desde 20% hasta 99% en algunos videojuegos. Sin embargo, también regala diferentes juegos para sus suscriptores y ahora podrás descargar GRATIS una versión del EA SPORTS FC 26 SHOWCASE.

Para este 2026, la gigante favorita de los 'gamers' lanzó una gran promoción por tiempo limitado y se ha vuelto viral en poco tiempo. Y es que ahora podrás jugar la DEMO de EA Sports FC 26 sin pagar nada.

EA Sports FC 26 Showcase permite probar algunos de los modos más populares del juego tales como 'Partido rápido', 'Rush de Clubes' (partidos 5 contra 5) y un tutorial llamado 'Aprende a jugar'.

Asi puedes tener GRATIS el EA Sports FC 26. Foto: captura.

Para jugar al EA Sports FC 26 Showcase se requiere una Cuenta EA, una conexión estable a internet. El progreso realizado en FC Showcase se puede transferir a la versión completa del juego si el jugador decide comprarla, siempre que use la misma cuenta y plataforma.

A pesar de ofrecer una muestra del juego, FC Showcase tiene ciertas limitaciones. No permite crear o gestionar una plantilla completa en Ultimate Team, acceder al modo Carrera, participar en ligas de clubes ni usar el pase de temporada (salvo en casos muy específicos dentro del modo Clubes). Tampoco funciona sin conexión: todos los modos requieren estar en línea.

Puedes descargar EA Sports FC 26 Showcase directamente desde este LINK DIRECTO.