0

Guía para GANAR diamantes GRATIS para tu partida de Free Fire: truco 100% LEGAL para 2026

Garena celebra la llegada del 2026 con una nueva promoción con la que podrás ganar 1000 diamantes totalmente GRATIS para el famoso Battle Royale. Sigue estos pasos.

Daniel Robles
Conoce la forma 100% LEGAL de obtener 1000 diamantes GRATIS en Free Fire Advance Server.
Conoce la forma 100% LEGAL de obtener 1000 diamantes GRATIS en Free Fire Advance Server. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

A pocos días de iniciar el año 2026, Free Fire sigue liderando la preferencia en el mercado GAMER debido a lo amigable de su interfaz, sus novedosas skins y los premios que regala cada día del año.

Según Garena, hasta finales del 2025, más de 35 millones de jugadores se conectan diariamente al Free Fire y el videojuego ya cuenta con más de 1000 millones de descargas tanto en Android como iOS de Apple.

Conoce las recompensas que Garena entregará por el evento Free Fire x Jujutsu Kaisen.

PUEDES VER: Free Fire x Jujutsu Kaisen: así obtienes GRATIS muchos objetos y la Skin de Yūji Itadori

Si bien Free Fire es un videojuego Free to play, lo cierto es que si deseas mejorar tus Skins, tus armas y conseguir algunas mascotas, deberás comprar Diamantes y estos se obtienen con dinero real, es decir sean soles, dólares, euros o wones.

¿Te gustaría recibir unos 1000 diamantes GRATIS para comprar lo que quieras en la tienda de Free Fire? Existe una forma 100% LEGAL para obtenerlos y de la mano de la propia Garena.

Por si no lo sabes, Garena cuenta con un programa especial llamado Free Fire Advance Server, el cual no es otra cosa más que un servidor exclusivo en el que un grupo de jugadores pueden entrar para probar armas inéditas, nuevos modos de juego y una serie de mejoras que aún no llegan de forma oficial al juego.

¿Por qué pasa esto? Garena busca que los jugadores logren encontrar BUGS o simplemente reporten errores en estos modos, antes de que lleguen al competitivo global y para premiar este reconocimiento, los usuarios podrán ganar una recompensa de 1000 diamantes. De esta forma, los jugadores podrán recibir esta recompensa siempre que colaboren con el sistema Bug Hunter.

Free Fire

El Free Fire Advance Server se habilitará pronto para este 2026. Foto: captura.

¿Cómo puedo ser parte del Free Fire Advance Server? Lo único que debes hacer es ingresar al servidor e iniciar sesión con tus credenciales, es decir, cuenta de Facebook o Google. Luego completa el formulario de registro y haz clic en 'Unirme ahora'.

Finalmente, deberás esperar a que revisen tu solicitud y serás parte del selecto grupo de Free Fire Advance Server. Recuerda que la recompensa de los 1000 diamantes aplicará si encuentra algún fallo en las nuevas armas o modos que se introducen en estas pruebas.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Lista de Códigos Free Fire del 8 al 11 de diciembre: canjea diamantes, armas y skins totalmente GRATIS

  2. Blox Fruits: como conseguir frutas y activar códigos secretos para obtener regalos GRATIS

  3. ¡Increíble! Estadio Monumental es recreado en PES 2020 por ‘editores’ [FOTOS]

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano