Guía para GANAR diamantes GRATIS para tu partida de Free Fire: truco 100% LEGAL para 2026

A pocos días de iniciar el año 2026, Free Fire sigue liderando la preferencia en el mercado GAMER debido a lo amigable de su interfaz, sus novedosas skins y los premios que regala cada día del año.

Según Garena, hasta finales del 2025, más de 35 millones de jugadores se conectan diariamente al Free Fire y el videojuego ya cuenta con más de 1000 millones de descargas tanto en Android como iOS de Apple.

Si bien Free Fire es un videojuego Free to play, lo cierto es que si deseas mejorar tus Skins, tus armas y conseguir algunas mascotas, deberás comprar Diamantes y estos se obtienen con dinero real, es decir sean soles, dólares, euros o wones.

¿Te gustaría recibir unos 1000 diamantes GRATIS para comprar lo que quieras en la tienda de Free Fire? Existe una forma 100% LEGAL para obtenerlos y de la mano de la propia Garena.

Por si no lo sabes, Garena cuenta con un programa especial llamado Free Fire Advance Server, el cual no es otra cosa más que un servidor exclusivo en el que un grupo de jugadores pueden entrar para probar armas inéditas, nuevos modos de juego y una serie de mejoras que aún no llegan de forma oficial al juego.

¿Por qué pasa esto? Garena busca que los jugadores logren encontrar BUGS o simplemente reporten errores en estos modos, antes de que lleguen al competitivo global y para premiar este reconocimiento, los usuarios podrán ganar una recompensa de 1000 diamantes. De esta forma, los jugadores podrán recibir esta recompensa siempre que colaboren con el sistema Bug Hunter.

El Free Fire Advance Server se habilitará pronto para este 2026. Foto: captura.

¿Cómo puedo ser parte del Free Fire Advance Server? Lo único que debes hacer es ingresar al servidor e iniciar sesión con tus credenciales, es decir, cuenta de Facebook o Google. Luego completa el formulario de registro y haz clic en 'Unirme ahora'.

Finalmente, deberás esperar a que revisen tu solicitud y serás parte del selecto grupo de Free Fire Advance Server. Recuerda que la recompensa de los 1000 diamantes aplicará si encuentra algún fallo en las nuevas armas o modos que se introducen en estas pruebas.