Free Fire x Jujutsu Kaisen: así obtienes GRATIS muchos objetos y la Skin de Yūji Itadori

Del 14 de enero al 13 de febrero podrás conseguir diferentes objetos conmemorativos y una SKIN totalmente GRATIS para Free Fire. Revisa la GUÍA para tener este premio.

Daniel Robles
Conoce las recompensas que Garena entregará por el evento Free Fire x Jujutsu Kaisen.
Conoce las recompensas que Garena entregará por el evento Free Fire x Jujutsu Kaisen. | Foto: composición/Daniel Robles
No hay duda que Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más populares de los últimos años. Se dice que hasta diciembre del 2025 logró superar los 37 millones de usuarios activos diarios y ya tiene más de 1000 millones de descargas en total.

Con la llegada del 2026, Garena acaba de anunciar la primera gran colaboración de este nuevo año y es por ello que los personajes de la famosa serie anime Jujutsu Kaisen aterrizarán a la Isla de Batallas de Free Fire en un evento sin precedentes.

El evento Free Fire x Jujutsu Kaisen está programado entre 14 de enero y 13 de febrero de 2026 dentro del juego. Durante este tiempo, los jugadores podrán superar misiones para obtener diferentes artículos temáticos totalmente GRATIS. Sin embargo, esto no es todo ya que también se harán acreedores de la SKIN del protagonista Yuji Itadori.

¿Qué objetos regalará Garena durante el evento Free Fire x Jujutsu Kaisen?

Si bien aún el evento Free Fire x Jujutsu Kaisen no está vigente, ya se sabe todos los objetos que se recibirá durante esta colaboración.

Tenemos: pared gloo de Jujutsu Kaisen, Biografía de Batalla especial, paquete de voz de Yuji Itadori, Camión monstruo Jujutsu Kaisen, fondo de Jujutsu Kaisen, Lentes de Kento Nanami, Marco de captura, calcomanías, paracaídas Jujutsu Kaisen, postura de foto en grupo y un ícono de Yuji Itadori.

Free Fire x Jujutsu Kaisen

Premios que recibirás durante el evento Free Fire x Jujutsu Kaisen

Sin embargo, el regalo más grande que recibirán los fans de Free Fire es el conjunto masculino temático de Itadori Yuji totalmente GRATIS.

La skin del protagonista Yuji Itadori será gratuita si completas los requisitos del evento (login, tokens, misiones, etc.). Es una gran ventaja: todos los jugadores, incluso si no gastan diamantes, podrán obtener esa skin del crossover.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

