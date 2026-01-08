Geometry Dash World: así consigues GRATIS la nueva versión con niveles más complejos para Android y iPhone

En el año 2013 se lanzó de forma oficial el videojuego Geometry Dash y durante estos últimos años ha alcanzado más de 530 millones de descargas a nivel mundial.

Si bien Geometry Dash es una de las versiones más jugadas, también existen otras 'variantes' que puedes encontrar totalmente GRATIS tanto en la App Store como Play Store, las cuales crean nuevos mundos y nuevos modos.

Geometry Dash Lite, Geometry Dash SubZero, Geometry Dash Metldown y Geometry Dash World. Este último es uno de los más descargados, puesto que ofrece más niveles y un modo editor con el que podrás alterar los niveles y aumentar las horas de diversión. ¿Cómo lo consigo? Aquí todos los detalles.

En diciembre del 2026, RobTops lanzó el Geometry Dash World y desde esta fecha, esta expansión gratuita también ha alcanzado gran popularidad. Si quieres tenerlo sin pagar nada, puedes hacerlo tanto para un teléfono con Android o un equipo con iOS 26.

Para descargar el Geometry Dash World en tu teléfono, solo basta con buscarlo en la Tienda de aplicaciones que tengas, sea Play Store o App Store, y darle a DESCARGAR. Como es una expansión no ocupa tanto espacio y tendrás una nueva cantidad de niveles por superar. Si tienes problemas para ubicarla te dejamos el LINK directo.