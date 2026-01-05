Geometry Dash 2.2 ONLINE: juega al famoso multiplataformas en una PC, laptop o celular en cualquier momento

En el año 2013, RobTop Games lanzó el videojuego Geometry Dash y desde esa fecha se convirtió en uno de los juegos de plataformas de accción y ritmo más populares.

¿Por qué se volvió tan popular Geometry Dash? Si bien la gráfica no es tan elaborada como Fortnite, Free Fire o Call of Duty Warzone, lo cierto es que este videojuego es bastante adictivo, puesto que exigía alta concentración y habilidad para jugar.

El éxito de Geometry Dash originó que luego de diez años, en 2023, RobTop Games lanzó la nueva versión Geometry Dash 2.2, la cual tiene muchos mejores niveles, los cuales te obligan a aumentar tu atención y no despegar la vista del objetivo, por lo que se ha vuelto uno de los más adictivos.

Si quieres jugar al Geometry Dash 2.2, ya sea en una computadora, laptop, un celular o incluso una tablet, solo basta con ingresar a ciertas páginas que te permiten ejecutar el videojuego sin tener que instalarlo.

Por si no lo sabes, las páginas Minijuegos y Geometrydash22.com, podrás ingresar GRATUITAMENTE y ejecutar el juego sin tener que hacer nada. Si bien estas páginas tienen publicidad, puedes eliminarla sin problemas.

Si bien Geometry Dash 2.2 puedes comprarlo en la Play Store, de esta forma también puedes jugarla 100% legal sin problema alguno. Recuerda que puedes tener esta alternativa por si lo deseas utilizar en tu computadora o laptop, donde posiblemente no tengas la tienda de Google.