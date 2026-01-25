0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs U Católica por la Tarde Celeste
EN VIVO
Bolivia vs México por amistoso internacional

Peruano se burla de 'La Cobra' por triunfo de Alianza ante Inter de Messi y streamer pierde los papeles: "Cálmate"

El streamer argentino no soportó que le recordaran la derrota de Messi frente a Alianza y enfureció en pleno EN VIVO. ¿Qué dijo el popular 'Cobrix'?

Daniel Robles
'La Cobra' no pudo controlar su enfado al recibir una burla por la derrota del Inter de Messi frente a Alianza Lima.
'La Cobra' no pudo controlar su enfado al recibir una burla por la derrota del Inter de Messi frente a Alianza Lima. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Este sábado 24 de enero se celebró la Noche Blanquiazul 2026, evento en el que Alianza Lima se enfrentó al Inter de Miami, equipo liderado por el crack argentino Lionel Messi.

Para sorpresa de todo el mundo, Alianza Lima logró superar por 3 a 0 al equipo de Lionel Messi. Con doblete de Paolo Guerrero y una anotación de Luis Ramos, el cuadro íntimo brilló en Matute e hizo vibrar a todos los hinchas que se congregaron para ver esta vibrante partido.

Trolean a Christian Cueva en podcast 'La Manada' y le hacen incómoda pregunta sobre cervezas.

PUEDES VER: Dafonseka se 'pasa de frío' con Christian Cueva y le hace curiosa pregunta en vivo: "¿Cristal o Pilsen?"

En redes sociales se lograron registrar todo tipo de reacciones y una de las más virales ha sido la del streamer argentino Lautaro del Campo, más conocido como 'La Cobra', quien no pudo ocultar su enojo luego de que un hincha se burle de él, por un fallido pronóstico.

Y es que horas antes de que se celebre la Noche Blanquiazul 2026, 'La Cobra' afirmó que Alianza no tenía nada que hacer con el Inter de Miami y perderían por un amplio resultado.

Para mala suerte de 'La Cobra', Alianza Lima salió con todo y le ganó por 3 a 0 al cuadro de Lionel Messi, lo que hizo explotar al fanático argentino en pleno EN VIVO en Kick.

"¿Qué dices pelotudo? Boca Juniors tiene 6 Libertadores y va para siete, pedazo de ridículo. Así que cálmate", mencionó muy enojado 'La Cobra', luego de que un hincha peruano se burle de él y su equipo favorito.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Free Fire: GUÍA para configurar la Sensibilidad y dar todo Rojo en el Battle Royale

  2. Trucos de Megan Man X para todas las plataformas

  3. Counter Strike: anuncian que la ESL One Rio Major 2020 ha sido cancelada

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano