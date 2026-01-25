- Hoy:
Peruano se burla de 'La Cobra' por triunfo de Alianza ante Inter de Messi y streamer pierde los papeles: "Cálmate"
El streamer argentino no soportó que le recordaran la derrota de Messi frente a Alianza y enfureció en pleno EN VIVO. ¿Qué dijo el popular 'Cobrix'?
Este sábado 24 de enero se celebró la Noche Blanquiazul 2026, evento en el que Alianza Lima se enfrentó al Inter de Miami, equipo liderado por el crack argentino Lionel Messi.
Para sorpresa de todo el mundo, Alianza Lima logró superar por 3 a 0 al equipo de Lionel Messi. Con doblete de Paolo Guerrero y una anotación de Luis Ramos, el cuadro íntimo brilló en Matute e hizo vibrar a todos los hinchas que se congregaron para ver esta vibrante partido.
En redes sociales se lograron registrar todo tipo de reacciones y una de las más virales ha sido la del streamer argentino Lautaro del Campo, más conocido como 'La Cobra', quien no pudo ocultar su enojo luego de que un hincha se burle de él, por un fallido pronóstico.
Y es que horas antes de que se celebre la Noche Blanquiazul 2026, 'La Cobra' afirmó que Alianza no tenía nada que hacer con el Inter de Miami y perderían por un amplio resultado.
Para mala suerte de 'La Cobra', Alianza Lima salió con todo y le ganó por 3 a 0 al cuadro de Lionel Messi, lo que hizo explotar al fanático argentino en pleno EN VIVO en Kick.
"¿Qué dices pelotudo? Boca Juniors tiene 6 Libertadores y va para siete, pedazo de ridículo. Así que cálmate", mencionó muy enojado 'La Cobra', luego de que un hincha peruano se burle de él y su equipo favorito.
