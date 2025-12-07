La Cobra estalla de risa al ver jugada fallida de la 'Culebra' Castillo en Alianza vs Cristal: "¿Y el veneno?"

Lautaro del Campo, el streamer argentino más conocido en redes sociales como 'La Cobra', ha generado polémica luego de burlarse efusivamente al ver una jugada del futbolista Eryc 'Culebra' Castillo.

Y es que durante el último partido que tuvo Alianza Lima con Sporting Cristal, el jugador Eryc Castillo erró una jugada clave dentro del área enemiga y esto generó que el popular streamer se burlara de la peor forma posible. ¿Qué dijo?

"¿Y el veneno cuando aparece amigo? ¿y el veneno bro?" se le puede escuchar decir al streamer argentino mientras estalla de risa en pleno stream para Kick. Esto no ha sido bien recibido por los hinchas de Alianza Lima, quienes se ofendieron mucho por la actitud del popular 'Nine'.

Caba resaltar que 'La Cobra' tiene una especie de 'rivalidad' con Alianza Lima, luego de que este equipo peruano eliminada al Boca Juniors, su equipo favorito, de la Copa Libertadores del 2025. Es por ello que cada vez que puede, se burla de este equipo peruano.

"No sabes cuánto me voy a reír cuando eliminen nuevamente a Boca Juniors", "eres muy gracioso gordito", "tienes razón, el veneno se lo auto aplicó", "no esta para burlarse de esa forma", fueron algunos de los mensajes registrados en un clip compartido en TikTok.