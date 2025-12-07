- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Real Madrid vs Celta
- Alianza Lima vs Universitario
- Boca vs Racing
- Perú vs Venezuela
- Tabla Liga de Vóley
La Cobra estalla de risa al ver jugada fallida de la 'Culebra' Castillo en Alianza vs Cristal: "¿Y el veneno?"
El streamer argentino se burló de la fallida jugada de Eryc Castillo frente al Cristal. ¿Qué dijo el 'Nine'? Los hinchas de Alianza quedaron indignados.
Lautaro del Campo, el streamer argentino más conocido en redes sociales como 'La Cobra', ha generado polémica luego de burlarse efusivamente al ver una jugada del futbolista Eryc 'Culebra' Castillo.
Y es que durante el último partido que tuvo Alianza Lima con Sporting Cristal, el jugador Eryc Castillo erró una jugada clave dentro del área enemiga y esto generó que el popular streamer se burlara de la peor forma posible. ¿Qué dijo?
PUEDES VER: Streamer 'Cristorata' debuta en la música y es comparado con Bad Bunny: "Nace una estrella"
"¿Y el veneno cuando aparece amigo? ¿y el veneno bro?" se le puede escuchar decir al streamer argentino mientras estalla de risa en pleno stream para Kick. Esto no ha sido bien recibido por los hinchas de Alianza Lima, quienes se ofendieron mucho por la actitud del popular 'Nine'.
Caba resaltar que 'La Cobra' tiene una especie de 'rivalidad' con Alianza Lima, luego de que este equipo peruano eliminada al Boca Juniors, su equipo favorito, de la Copa Libertadores del 2025. Es por ello que cada vez que puede, se burla de este equipo peruano.
"No sabes cuánto me voy a reír cuando eliminen nuevamente a Boca Juniors", "eres muy gracioso gordito", "tienes razón, el veneno se lo auto aplicó", "no esta para burlarse de esa forma", fueron algunos de los mensajes registrados en un clip compartido en TikTok.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90