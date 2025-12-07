Streamer 'Cristorata' debuta en la música y es comparado con Bad Bunny: "Nace una estrella"

Cristopher Puente Viena, más conocido en redes sociales como 'Cristorata', es uno de los influencers peruanos más populares y polémicos de los últimos años.

Con más de 654 mil seguidores en Kick, 2.6 millones en TikTok y 900 mil en Instagram, se ha convertido en toda una figura para los miles de usuarios que siguen cada una de sus disparatadas ocurrencias, al lado de su grupo de amigos.

Si bien 'Cristorata' se hizo conocido por sus entrevistas alocadas en YouTube, con el paso del tiempo ha sabido ganarse un lugar en otras plataformas y ahora ha decidido incursionar en la música, donde actualmente tiene un par de videoclips junto con otros cantantes urbanos.

Hace solo algunas horas, el famoso influencer peruano ha lanzado en YouTube el videoclip oficial de su tema 'Parcerita', reggaetón que interpreta al lado de Maisak y Ridrigo Puente. Las reacciones de sus fans no se han hecho esperar y el video acumula miles de reproducciones en solo algunas horas.

"Nace una estrella", "¿Quién te conoce Bad Bunny?", "del Perú para el mundo", "hay talento de sobra", "una joyita musical", son algunos de los comentarios registrados en dicho video que se ha vuelto tendencia en YouTube.

Cabe resaltar que 'Cristorata' actualmente se dedica 100% a crear contenido para Kick, red social que paga a sus creadores por la cantidad de usuarios que tiene conectado durante su LIVE.