Ibai prueba ceviche peruano de conocido restaurante y queda en shock por el sabor: "No tengo palabras"

Ibai Llanos sigue dando que hablar, luego de visita relámpago que tuvo en el Perú, país al que llegó hace algunos días como parte de la gira que tenía pensado realizar por varios países de Latam.

El conocido streamer español visitó a un creador de contenido peruano que vive en Ventanilla, Callao, y todo parece indicar que también se dio un tiempo para conocer algunos locales del país, incluido Maido, considerado como el mejor restaurante del mundo.

Tal como se puede ver en el último video compartido por Ibai en sus redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, el streamer visitó Maido, el restaurante del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura y se animó a probar el ceviche peruano.

Si bien no le convenció la presentación de este platillo, al probarlo quedó fascinado con su sabor y no dudó en repetir la porción. Como se puede ver en el video de Instagram, el cual ya suma más de 200 mil reproducciones, dicho restaurante le brindó una especia de recipiente en forma de vaso y en él contenía todo el sabor concentrado del platillo bandera.

"Auqnue no lo parezca esto es un ceviche. ¿Qué opinan? No tiene buena pinta, pero parece que está bueno. No tengo palabras. Que viva el Perú y que viva el ceviche. Está 10 de 10. Otro por favor", se le escucha decir a Ibai al probar la versión de ceviche peruano de Maido.

Cabe señalar que Ibai Llanos también habría visita la sanguchería 'El Chinito' y hasta se animó a regalar pan con chicharrón a limeños. Este video se vería en solo algunos días en las redes sociales oficiales del streamer.