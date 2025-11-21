Ibai Llanos sorprende al elegir el equipo más grande del Perú: ¿Alianza Lima, Universitario o Cristal?

Ibai Llanos es toda una sensación en el país, no solo por su popular Mundial de Desayunos, sino porque recientemente el influencer español causó revuelo al señalar que Alianza Lima es el equipo más grande del país. Esta respuesta rápidamente se viralizó en redes sociales y ha generado una ola de comentarios.

El creador de contenido fue invitado a la reciente transmisión de Davoo Xeneize, y en pleno en vivo surgió la pregunta respecto a qué club es el más grande del Perú. El argentino propuso a tres escuadras: Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, pero Ibai ya tenía su respuesta.

"¿Cuál es el más grande del Perú? Hay muchos, están Alianza Lima, Universitario de Deportes y está Sporting Cristal", mencionó Davoo. A lo que el streamer español sorprendió al elegir al cuadro íntimo. Este veredicto no pasó desapercibido en las plataformas y rápidamente hubo reacciones.

Usuarios reaccionan a la respuesta de Ibai sobre Alianza Lima

Tras la difusión del clip viral, en cuestión de segundos, los usuarios no dudaron en invadir las redes sociales con sus comentarios respecto al tema. Hay quienes reafirman que 'El equipo del Pueblo' es superior a sus clásicos rivales en el fútbol peruano, mientras que otros se opusieron a la respuesta de Ibai Llanos.

"Los únicos que creen que el más grande de Perú es la 'U', son sus mismos hinchas", "El más grande y popular es Alianza Lima", "O sea si saben que Alianza es reconocido afuera por las humillaciones históricas que han tenido", "¿Ibai que sabe de fútbol? Davo sabe mucho más de historia de muchos equipos", "Alianza Lima, ¿grande?", señalaron los internautas.