Davoo Xeneize pide a Messi irse del Inter de Miami: "Es el peor equipo de su carrera"

Davoo Xeneize realizó una transmisión en vivo a través de su canal de Kick donde habló fuertemente sobre el rendimiento de los compañeros de Messi luego de caer goleado ante el PSG de Luis Enrique en octavos de final en el Mundial de Clubes.

El rendimiento del equipo de Lionel Messi ha dejado mucho qué desear y es que si bien es cierto que el argentino es la estrella, también debe contar con la precisión de sus compañeros. El mismo Zlatan Ibrahimović tildó de "estatuas" a los futbolistas del equipo rosado y aseguró que el '10 de Argentina podría seguir ganándose ovaciones en grandes estadios, pero en un mejor club.

Davoo Xeneize quiere a Messi fuera del Inter de Miami

El streamer argentino observó de cerca el partido entre el Inter de Miami ante el PSG y no dudó en opinar respecto a su continuidad. Durante la transmisión también estaba Gastón Edul, uno de los periodistas más conocidos de Argentina.

"Yo creo que Messi se va a ir del Inter de Miami. Bueno, no voy a decir eso, no voy a decir que quiero que Messi se vaya del Inter. Quiero que tenga un mejor equipo. Messi es el mejor de la historia y haya 'carreado' durante 15 años a todo el mundo y ahora que no pueda solo, encima que tenga el peor equipo de su carrera, con todo el respeto", dijo el streamer.

En las últimas horas creció el rumor sobre el deseo de Messi por buscar una liga más competitiva de cara a su preparación antes del próximo Mundial donde Argentina fue una de las primeras selecciones en clasificar.