Códigos para canjear recompensas gratis en Free Fire HOY, martes 12 de agosto
Los códigos de Free Fire están compuestos entre letras y números que sirven para obtener diamantes de manera gratuita, skins y otros emotes. Conoce cómo hacerlo.
Desde hace varios años, Garena ofrece diferentes recompensas que se pueden obtener con solamente usar una cuenta oficial y no de invitado. Si eres uno de los usuarios de Free Fire, vas a poder usar estos códigos que se canjean directamente por un tiempo limitado.
La comunidad de Free Fire es una de las más grandes y cuenta con servidores en todo el mundo para que los jugadores puedan obtener la menor latencia y no afectar el rendimiento del juego. Estas claves están disponibles únicamente durante 24 horas, por lo que te aconsejamos que seas rápido.
Códigos para canjear en Free Fire HOY, 12 de agosto
Si eres un jugador activo de Free Fire y quieres incrementar la colección de tu inventario, entonces puedes recurrir a canjear los códigos que envía Garena. Estos dígitos se pueden obtener a diario y cada 24 horas se renueva la lista.
- FVTCQK2MFNSK
- FF6WN9QSFTHX
- FFPURTQPFDZ9
- FFDMNQX9KGX2
- NPTF2FWSPXN9
- FFMTYKQPFDZ9
- RDNAFV2KX2CQ
Cómo canjear los códigos de Free Fire paso a paso
Free Fire ofrece diversos beneficios que se pueden canjear directamente desde la página de Garena. ¿Quieres ser uno de los beneficiados? Entonces, toma nota del paso a paso para canjearlos.
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.