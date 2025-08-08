Lista de códigos de Free Fire HOY, sábado 9 de agosto: canjea AQUÍ las recompensas gratis

Si aún no tienes noticias de ellos, no desesperes, porque en las siguientes líneas te traemos todos los códigos de Free Fire para la presente jornada, tras lo cual podrás acceder a diversos beneficios que el Battle Royale da a sus jugadores como forma de premiar a sus jugadores por su lealtad durante todos estos años desde que el título fue lanzado allá por el 2017.

Lo que obtendrás con estos dígitos son recompensas variadas, entre las cuales destacan las skins para modificar el aspecto de tu agente de combate, diamantes que son de suma importancia para comprar diversos objetos en la tienda del videojuego, habilidades que te darán ventajas en los mapas onlines, y emotes.

Free Fire: códigos del 9 de agosto

Presta atención, porque en las siguientes líneas te vamos a dar acceso exclusivo a los códigos de Free Fire de HOY, sábado 9 de agosto de 2025. Recuerda esto: que tienen un tiempo de vida limitado de 24, tras lo cual estos caducarán:

F2Z6X3C7V1B5N8M4

F9S2D6F3G7H1J4K8

F5A9S3D7F1G4H8J2

F8S3D7F4G1H5J9K2

F5H9J1K8L4P2O6I3

F4Q8W2E6R1T5Y9U3

F3L7P2O6I4U8Y1T5

F9A4S8D2F6G3H7J1

F8L3P7O1I5U9Y2T6

F7A1S5D9F2G6H3J7

F3H8J4K1L7P5O2I9

F6Q1W5E9R3T7Y2U4

F2Q7W1E5R9T3Y6U4

F1L5P9O3I7U2Y4T8

F1Z5X9C3V7B2N6M8

F6Z1X5C2V8B4N9M3

Los códigos de Free Fire se canjean desde los canales oficiales del título de Garena.

Canjea GRATIS los códigos de Free Fire en sencillos pasos

Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.

Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.

Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Free Fire: códigos del 8 de agosto