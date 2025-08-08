- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Colombia vóley
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Motorola
Lista de códigos de Free Fire HOY, sábado 9 de agosto: canjea AQUÍ las recompensas gratis
Los jugadores de Free Fire saben lo importantes que son los códigos que Garena lanza de forma diaria y gratuita por medio de sus canales oficiales.
Si aún no tienes noticias de ellos, no desesperes, porque en las siguientes líneas te traemos todos los códigos de Free Fire para la presente jornada, tras lo cual podrás acceder a diversos beneficios que el Battle Royale da a sus jugadores como forma de premiar a sus jugadores por su lealtad durante todos estos años desde que el título fue lanzado allá por el 2017.
Lo que obtendrás con estos dígitos son recompensas variadas, entre las cuales destacan las skins para modificar el aspecto de tu agente de combate, diamantes que son de suma importancia para comprar diversos objetos en la tienda del videojuego, habilidades que te darán ventajas en los mapas onlines, y emotes.
Free Fire: códigos del 9 de agosto
Presta atención, porque en las siguientes líneas te vamos a dar acceso exclusivo a los códigos de Free Fire de HOY, sábado 9 de agosto de 2025. Recuerda esto: que tienen un tiempo de vida limitado de 24, tras lo cual estos caducarán:
- F2Z6X3C7V1B5N8M4
- F9S2D6F3G7H1J4K8
- F5A9S3D7F1G4H8J2
- F8S3D7F4G1H5J9K2
- F5H9J1K8L4P2O6I3
- F4Q8W2E6R1T5Y9U3
- F3L7P2O6I4U8Y1T5
- F9A4S8D2F6G3H7J1
- F8L3P7O1I5U9Y2T6
- F7A1S5D9F2G6H3J7
- F3H8J4K1L7P5O2I9
- F6Q1W5E9R3T7Y2U4
- F2Q7W1E5R9T3Y6U4
- F1L5P9O3I7U2Y4T8
- F1Z5X9C3V7B2N6M8
- F6Z1X5C2V8B4N9M3
Canjea GRATIS los códigos de Free Fire en sencillos pasos
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Free Fire: códigos del 8 de agosto
- FFMTYQPXFGX6
- FFNFSXTPVQZ9
- FVTCQK2MFNSK
- FFM4X2HQWCVK
- FFPURTXQFKX3
- FFYNCXG2FNT4
- QWER89ASDFGH
- BNML12ZXCVBN
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90