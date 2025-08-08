Lista de códigos de Free Fire HOY, sábado 9 de agosto: canjea AQUÍ las recompensas gratis

0
Los jugadores de Free Fire saben lo importantes que son los códigos que Garena lanza de forma diaria y gratuita por medio de sus canales oficiales.

Joel Dávila
El videojuego exclusivo para celulares fue lanzado en 2017.
El videojuego exclusivo para celulares fue lanzado en 2017. | Composición/Garena-Facebook
Si aún no tienes noticias de ellos, no desesperes, porque en las siguientes líneas te traemos todos los códigos de Free Fire para la presente jornada, tras lo cual podrás acceder a diversos beneficios que el Battle Royale da a sus jugadores como forma de premiar a sus jugadores por su lealtad durante todos estos años desde que el título fue lanzado allá por el 2017.

Lo que obtendrás con estos dígitos son recompensas variadas, entre las cuales destacan las skins para modificar el aspecto de tu agente de combate, diamantes que son de suma importancia para comprar diversos objetos en la tienda del videojuego, habilidades que te darán ventajas en los mapas onlines, y emotes.

Códigos que te servirán para tener premios de Free Fire.

Free Fire: códigos del 9 de agosto

Presta atención, porque en las siguientes líneas te vamos a dar acceso exclusivo a los códigos de Free Fire de HOY, sábado 9 de agosto de 2025. Recuerda esto: que tienen un tiempo de vida limitado de 24, tras lo cual estos caducarán:

  • F2Z6X3C7V1B5N8M4
  • F9S2D6F3G7H1J4K8
  • F5A9S3D7F1G4H8J2
  • F8S3D7F4G1H5J9K2
  • F5H9J1K8L4P2O6I3
  • F4Q8W2E6R1T5Y9U3
  • F3L7P2O6I4U8Y1T5
  • F9A4S8D2F6G3H7J1
  • F8L3P7O1I5U9Y2T6
  • F7A1S5D9F2G6H3J7
  • F3H8J4K1L7P5O2I9
  • F6Q1W5E9R3T7Y2U4
  • F2Q7W1E5R9T3Y6U4
  • F1L5P9O3I7U2Y4T8
  • F1Z5X9C3V7B2N6M8
  • F6Z1X5C2V8B4N9M3

Los códigos de Free Fire se canjean desde los canales oficiales del título de Garena.

Canjea GRATIS los códigos de Free Fire en sencillos pasos

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Free Fire: códigos del 8 de agosto

  • FFMTYQPXFGX6
  • FFNFSXTPVQZ9
  • FVTCQK2MFNSK
  • FFM4X2HQWCVK
  • FFPURTXQFKX3
  • FFYNCXG2FNT4
  • QWER89ASDFGH
  • BNML12ZXCVBN
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

