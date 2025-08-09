Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 9 de agosto de 2025: últimos resultados y números ganadores

HOY, sábado 9 de agosto, se estará jugando una nueva edición del sorteo Sinuano y tú podrías ser uno de los beneficiados. Solamente tienes que prestar atención a las reglas de juego, horarios y premios. La lotería colombiana se juega en dos horarios diferentes en 24 horas.

Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 9 de agosto de 2025: revisa resultados 07:10 ¡Bienvenido a una nueva edición del sorteo Sinuano! El juego del Sinuano se llevará a cabo este fin de semana en una nueva emisión para los participantes que realizaron sus apuestas en busca del premio mayor. Revisa las últimas actualizaciones.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

El sorteo Sinuano de Día y Noche se realiza en dos horarios diferentes. De lunes a sábado, es desde las 2:30 p.m. y luego, el siguiente turno es a las 10:30 p.m. Por otro lado, tenemos a los domingo y feriados, el horario nocturno que cambia a 8:30 p.m.

Premios del sorteo Sinuano

Si estás participando en el sorteo Sinuano, es importante que prestes atención a cuál es la modalidad en la que se entrega el premio. A continuación, la lista que debes tener en cuenta.

Aciertas de 4 cifras en orden exacto (pleno): 4 500 veces lo apostado.

Aciertas de 3 cifras en orden exacto: 400 veces lo apostado.

Aciertas e 2 cifras en orden exacto: 50 veces lo apostado.

Aciertas de 1 cifra (última): 5 veces lo apostado.

