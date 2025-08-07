0

Sinuano Día y Noche de HOY, 7 de agosto: últimos números ganadores de la lotería colombiana

Si quieres conocer los últimos resultados del Sinuano Día y Noche HOY, jueves 7 de agosto, solo ingresa a la nota. ¡No te quedes sin participar!

Roxana Aliaga
Revisa los últimos resultados del Sinuano Día y Noche del jueves 7 de agosto.
Revisa los últimos resultados del Sinuano Día y Noche del jueves 7 de agosto. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
COMPARTIR

El Sinuano Día y Noche está realizando un nuevo sorteo HOY, jueves 7 de agosto. Es popular lotería de Colombia busca que sus participantes ganen los diversos premios que ofrece. Si estás participando en esta edición, solo tienes que revisar las próximas líneas, porque te brindaremos todos los detalles del juego.

Resultados del Sinuano Día y Noche de este miércoles 6 de agosto.

PUEDES VER: Resultados del Sinuano Día y Noche del miércoles 6 de agosto

Sinuano de Día y Noche, HOY: conoce los resultados del 7 de agosto EN VIVO

08:12
7/8/2025

¿Qué loterías existen en Colombia?

Lotería de Bogotá

Lotería de Boyacá

Lotería del Cauca

Lotería Cruz Roja

Lotería de Cundinamarca

Lotería del Huila

Lotería de Manizales

Extra de Colombia

Lotería de Medellín

Lotería del Meta

Lotería del Quindío

Lotería de Risaralda

Lotería de Santander

Lotería del Tolima

Lotería del Valle

07:17
7/8/2025

¡Bienvenidos a una nueva edición del Sinuano!

Conoce cuáles son los resultados oficiales del sorteo Sinuano de Día y Noche de HOY, jueves 7 de agosto. Entérate AQUÍ cuáles son las bolillas y números ganadores.

Resultados del Sinuano Día y Noche del miércoles 6 de agosto

  • Números ganadores del Sinunao Día: 2483 - 6.
  • Números ganadores del Sinuano Noche: 4599 - 2

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana, por ello, es importante que muchos ciudadanos conozcan a qué hora juega cada edición. ¡Toma nota!

  • Sinuano Día: 2.30 p. m. (hora Colombia)
  • Sinuano Noche: 10.30 p. m. (hora Colombia)
  • Día y Noche: 8:30 p.m. (hora Colombia)

Premios del Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche cuenta con diversos premios a favor de los ciudadanos. Por ello, te diremos un listado de cuánto dinero puedes llegar a ganar si aciertas los resultados de la lotería colombiana.

  • Con tres cifras correctas, el premio equivale a 400 veces la inversión.
  • Si el jugador acierta las cuatro cifras exactas, recibe un pago de 4.500 veces el valor invertido.
  • Quienes acierten dos cifras reciben un retorno de 50 veces.
  • Y con una sola cifra coincidente, el pago es de 5 veces lo jugado.

¿Dónde ver los resultados del Sinuano Día y Noche?

Si quieres ver los resultados del Sinuano Día y Noche, solo tienes que sintonizar el canal TeleSantiago, o visitar el canal de YouTube 'Record', porque ahí transmiten el sorteo en directo. Las personas que buscan los números ganadores por sitio web, entonces deben visitar la Líbero.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, jueves 7 de agosto: estas son las predicciones de Josie Diez Canseco

  2. Resultados La Tinka del miércoles 6 de agosto: número ganadores de la jugada ganadora, 'Sí o Sí y 'Boliyapa'

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano