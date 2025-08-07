Sinuano Día y Noche de HOY, 7 de agosto: últimos números ganadores de la lotería colombiana
Si quieres conocer los últimos resultados del Sinuano Día y Noche HOY, jueves 7 de agosto, solo ingresa a la nota. ¡No te quedes sin participar!
El Sinuano Día y Noche está realizando un nuevo sorteo HOY, jueves 7 de agosto. Es popular lotería de Colombia busca que sus participantes ganen los diversos premios que ofrece. Si estás participando en esta edición, solo tienes que revisar las próximas líneas, porque te brindaremos todos los detalles del juego.
Sinuano de Día y Noche, HOY: conoce los resultados del 7 de agosto EN VIVO
¿Qué loterías existen en Colombia?
Lotería de Bogotá
Lotería de Boyacá
Lotería del Cauca
Lotería Cruz Roja
Lotería de Cundinamarca
Lotería del Huila
Lotería de Manizales
Extra de Colombia
Lotería de Medellín
Lotería del Meta
Lotería del Quindío
Lotería de Risaralda
Lotería de Santander
Lotería del Tolima
Lotería del Valle
¡Bienvenidos a una nueva edición del Sinuano!
Conoce cuáles son los resultados oficiales del sorteo Sinuano de Día y Noche de HOY, jueves 7 de agosto. Entérate AQUÍ cuáles son las bolillas y números ganadores.
Resultados del Sinuano Día y Noche del miércoles 6 de agosto
- Números ganadores del Sinunao Día: 2483 - 6.
- Números ganadores del Sinuano Noche: 4599 - 2
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana, por ello, es importante que muchos ciudadanos conozcan a qué hora juega cada edición. ¡Toma nota!
- Sinuano Día: 2.30 p. m. (hora Colombia)
- Sinuano Noche: 10.30 p. m. (hora Colombia)
- Día y Noche: 8:30 p.m. (hora Colombia)
Premios del Sinuano Día y Noche
El Sinuano Día y Noche cuenta con diversos premios a favor de los ciudadanos. Por ello, te diremos un listado de cuánto dinero puedes llegar a ganar si aciertas los resultados de la lotería colombiana.
- Con tres cifras correctas, el premio equivale a 400 veces la inversión.
- Si el jugador acierta las cuatro cifras exactas, recibe un pago de 4.500 veces el valor invertido.
- Quienes acierten dos cifras reciben un retorno de 50 veces.
- Y con una sola cifra coincidente, el pago es de 5 veces lo jugado.
¿Dónde ver los resultados del Sinuano Día y Noche?
Si quieres ver los resultados del Sinuano Día y Noche, solo tienes que sintonizar el canal TeleSantiago, o visitar el canal de YouTube 'Record', porque ahí transmiten el sorteo en directo. Las personas que buscan los números ganadores por sitio web, entonces deben visitar la Líbero.
