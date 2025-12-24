La Navidad no solo trae alegría familiar y celebraciones; también despierta ilusiones de prosperidad y cambio de vida. Esta noche del 24 de diciembre de 2025, miles de peruanos tendrán la oportunidad de tentar a la suerte con el sorteo especial de La Tinka, uno de los juegos de lotería más populares del país.

La Tinka HOY, 24 de diciembre: últimos números ganadores y resultados del Pozo Millonario 11:51 ¡Bienvenido al sorteo de La Tinka! El juego de La Tinka se emitirá nuevamente este 24 de diciembre y tú podrías ser uno de los afortunados ganadores que se lleve alguno de los premios por participar. ¡Mucha suerte!

Con un pozo millonario que supera los millones de soles, muchos esperan que esta Navidad se convierta en la más inolvidable de todas. Comprar tu cartilla, elegir tus números de la suerte y unirte a la transmisión en vivo puede convertir este día festivo en un momento lleno de emoción y esperanza.

¿Cómo jugar a La Tinka?

Participar en La Tinka es sencillo y está al alcance de todos:

Selecciona 6 números de un rango establecido.

Puedes elegir tus números tú mismo o optar por la opción de "Al Azar", donde el sistema selecciona por ti.

Compra tu cartilla en puntos de venta autorizados alrededor del país o, en muchos casos, en línea a través del sitio oficial de La Tinka.

Recuerda jugar antes de la hora límite del sorteo para que tu boleto sea válido en el sorteo de esta noche.

¿Cuáles son los premios?

La Tinka no solo reparte un Pozo Millonario, sino que también ofrece otras oportunidades de ganar según tus aciertos:

6 aciertos: Pozo Millonario (premio mayor).

5 aciertos + Boliyapa: Premio fijo (modo bolsillo adicional).

5 aciertos: Premio menor en efectivo.

4 o 3 aciertos: Premios menores que también pueden sumar.

Opciones adicionales: Modalidades como Boliyapa o Sí o Sí aumentan las posibilidades de recibir un premio extra.

¿En cuánto está el Pozo Millonario para hoy 24 de diciembre de 2025?

Para este miércoles 24 de diciembre de 2025, el Pozo Millonario de La Tinka asciende a aproximadamente S/ 15 005 391 (más de quince millones de soles), lo que convierte a este sorteo navideño en uno de los más atractivos del año para los participantes.

¿A qué hora se emite el sorteo?

El sorteo de La Tinka se transmitirá en vivo esta noche desde las 10:50 p. m. La transmisión se puede seguir por América Televisión, así como en redes sociales y plataformas en línea asociadas al juego, permitiendo que los participantes vean los números ganadores en tiempo real.

¿Cuánto cuesta jugar a La Tinka?

El costo base para participar en La Tinka suele ser S/ 5 por jugada simple, lo que te permite seleccionar tus seis números de la suerte. Si deseas aumentar tus posibilidades o agregar opciones adicionales como Boliyapa o múltiples entradas, puede haber cargos adicionales según las reglas establecidas.