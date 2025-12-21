Resultados La Tinka HOY, domingo 21 de diciembre: últimos números ganadores del Pozo Millonario

La Tinka está de regreso HOY, domingo 21 de diciembre, y cuenta con un 'Pozo Millonario' de 14,504,371 soles para alegría de sus participantes. Si quieres conocer todos los detalles del nuevo sorteo, entonces revisa las próximas líneas, porque también conocerás los últimos resultados de la 'Jugada ganadora', 'Sí o sí' y 'Boliyapa'.

¿Cómo jugó La Tinka el miércoles 17 de diciembre?

El número ganador de la 'Jugada ganadora' fue 14 - 25 -10 -13 - 12, pero el 'Pozo Millonario' no reventó. En el 'Sí o Sí' un participante logró ganar dinero con el número 29, mientras que la 'Boliyapa' tuvo como cifra seleccionada al 49.

¿A qué hora juega La Tinka?

Todos los domingos y miércoles de cada semana, La Tinka realiza un nuevo sorteo que es transmitido por América TV (Canal 4). El juego de la lotería peruana comienza a las 10:50 de la noche (Hora local).

Premios La Tinka

Con la finalidad de que sus participantes ganen dinero, La Tinka ha establecido una lista de premios a favor de sus participantes, si eres uno de ellos, pero desconoces esta información, entonces no dudes en revisar el siguiente listado.

Sí o Sí: 50,000 soles

5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles

5 aciertos: 5,000 soles

4 aciertos + Boliyapa: 500 soles

4 aciertos: 100 soles

3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles

3 Aciertos: 10 soles

¿Hasta qué hora puedes jugar La Tinka?

Si quieres compras tu boleto en los puntos de venta autorizados, entonces debes saber que solo podrás hacerlo hasta las 8:50 de la noche. ¡No esperes a último minuto para jugar y ser el nuevo millonario!