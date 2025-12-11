Resultados de La Tinka del miércoles 10 de diciembre: pozo millonario y números ganadores

Para miles de peruanos, el sorteo de La Tinka siempre representa una chispa de esperanza, pues significa la posibilidad de cambiar su suerte con tan solo elegir seis números. Tras el más reciente sorteo del domingo 7 de diciembre, que dejó un pozo importante aún acumulado, ya crece la expectativa para el próximo sorteo del miércoles 10 de diciembre de 2025.

Muchos revisan sus cartillas, planifican su jugada, y sueñan con convertirse en los próximos ganadores del ansiado pozo millonario. Ante ello, este miércoles puede ser una nueva oportunidad y AQUÍ te contamos cómo jugar, cuánto cuesta, qué premios hay y mucho más.

Resultados La Tinka del miércoles 10 de diciembre

Pozo millonario: 36 - 21 - 7 - 38 - 47 - 48

Sí o sí: 23 - 1 - 50

Boliyapa: 03

¿Cómo jugar La Tinka?

Para participar, debes elegir 6 números entre 1 y 48.

También puedes usar la opción "Al azar", para que el sistema elija una combinación aleatoria por ti.

Se pueden hacer jugadas simples o múltiples, más combinaciones aumentan tus chances.

Si deseas, puedes añadir la modalidad extra conocida como "Boliyapa".

Premios de La Tinka

Dependiendo de cuántos números aciertes, y si optaste por modalidades extras como "Boliyapa", puedes ganar diversos premios:

6 aciertos: Pozo millonario (premio mayor)

5 aciertos + Boliyapa: premio especial (bono adicional)

5 aciertos: premio menor importante

4 aciertos + Boliyapa: premio reducido

4 aciertos: premio básico

3 aciertos + Boliyapa: premio pequeño

3 aciertos: premio mínimo/reintegro

2 aciertos + Boliyapa: generalmente se ofrece una jugada gratis como premio.

2 aciertos: puede otorgarse una jugada 2×1 (otra oportunidad)

Resultado del domingo 7 de diciembre de 2025 en La Tinka

La combinación ganadora fue: 45 - 46 - 32 - 28 - 11 - 43. En ese sorteo, el pozo acumulado superaba los S/ 12 502 204. El pozo no se "reventó", por lo que se mantiene acumulado para el próximo sorteo.

¿Dónde ver en vivo el sorteo de La Tinka?

El sorteo de La Tinka se transmite en vivo por canal abierto, en la señal de América TV (canal 4). Generalmente el horario del juego es alrededor de las 10:50 p.m.

Precio de la jugada en La Tinka

El costo mínimo por una jugada simple en La Tinka es de S/ 5.00. Si decides agregar la modalidad extra "Boliyapa", podría tener un costo adicional (dependiendo de la modalidad elegida).