Resultados La Tinka de HOY, miércoles 26 de noviembre: jugada ganadora y números del sorteo

Si vas a probar tu suerte y jugar La Tinka, es importante que sepas que HOY, miércoles 26 de noviembre, se sorteará el pozo millonario de S/ 11,087.399. En esta nota podrá acceder a los resultados de la jugada ganadora, sí o sí y la boliyapa, que salen a partir de 10:50 p. m. mediante América Televisión.

¿A qué hora se juega el sorteo La Tinka?

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos a las 10:50 p.m. (hora de Perú). Pero recuerda que puedes comprar tu cartilla solo hasta las 9:50 p.m. del día del sorteo, en los puntos de venta autorizados.

¿Qué números son los que más salen en Tinka?

En este 2025, algunos de los números más frecuentes han sido el 33, 24, 46, 44, 12, 9, 34, 38, 16, 22, 32. Algunos datos que generan curiosidad es que hasta mitad de año, la bolilla 33 ha salido muchas veces, seguida del 12, y también repiten con bastante frecuencia las bolillas 44, 46, 16, 34.

¿Cuáles son los premios de La Tinka?

6 Aciertos: Pozo millonario

Pozo millonario Sí o Sí: S/. 50,000

S/. 50,000 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000

S/. 50,000 5 aciertos: S/. 5,000:

S/. 5,000: 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500

S/. 500 4 aciertos: S/. 100

S/. 100 3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50

S/. 50 3 Aciertos: S/. 10

S/. 10 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5

¿Dónde ver el sorteo de La Tinka online?

Puedes ver el sorteo de La Tinka en línea a través del canal oficial de YouTube de América Televisión, que transmite el evento a las 10:50 p.m. (hora de Perú) los días de sorteo, miércoles y domingos.