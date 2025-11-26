0
Resultados La Tinka de HOY, miércoles 26 de noviembre: jugada ganadora y números del sorteo

El sorteo de La Tinka regresa con un impresionante pozo millonario de más de 11 millones de soles. AQUÍ podrás revisar toda la información del popular juego.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del sorteo La Tinka del miércoles 26 de noviembre del 2025.
Revisa los resultados del sorteo La Tinka del miércoles 26 de noviembre del 2025. | Imagen: Intralot
Si vas a probar tu suerte y jugar La Tinka, es importante que sepas que HOY, miércoles 26 de noviembre, se sorteará el pozo millonario de S/ 11,087.399. En esta nota podrá acceder a los resultados de la jugada ganadora, sí o sí y la boliyapa, que salen a partir de 10:50 p. m. mediante América Televisión.

Revisa los resultados del sorteo La Tinka de HOY, domingo 23 de noviembre del 2025.

PUEDES VER: Resultados La Tinka del domingo 23 de noviembre: números ganadores

¿A qué hora se juega el sorteo La Tinka?

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos a las 10:50 p.m. (hora de Perú). Pero recuerda que puedes comprar tu cartilla solo hasta las 9:50 p.m. del día del sorteo, en los puntos de venta autorizados.

¿Qué números son los que más salen en Tinka?

En este 2025, algunos de los números más frecuentes han sido el 33, 24, 46, 44, 12, 9, 34, 38, 16, 22, 32. Algunos datos que generan curiosidad es que hasta mitad de año, la bolilla 33 ha salido muchas veces, seguida del 12, y también repiten con bastante frecuencia las bolillas 44, 46, 16, 34.

¿Cuáles son los premios de La Tinka?

  • 6 Aciertos: Pozo millonario
  • Sí o Sí: S/. 50,000
  • 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000
  • 5 aciertos: S/. 5,000:
  • 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500
  • 4 aciertos: S/. 100
  • 3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50
  • 3 Aciertos: S/. 10
  • 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5

¿Dónde ver el sorteo de La Tinka online?

Puedes ver el sorteo de La Tinka en línea a través del canal oficial de YouTube de América Televisión, que transmite el evento a las 10:50 p.m. (hora de Perú) los días de sorteo, miércoles y domingos.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

