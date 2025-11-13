Resultados La Tinka del miércoles 12 de noviembre: revisa los números de la jugada ganadora

El esperado sorteo de La Tinka programado para el miércoles 12 de noviembre de 2025 generó entusiasmo entre miles de jugadores en el país, motivados por la posibilidad de alcanzar el pozo millonario acumulado. Este juego de lotería peruano ha logrado consolidarse como uno de los más populares del mercado, gracias a su accesibilidad, se juega desde S/ 5, y la simpleza de su dinámica: escoger seis números de un total determinado y esperar el sorteo.

Resultados La Tinka del miércoles 12 de noviembre

Números ganadores: 31 - 6 - 22 - 2 - 4 - 17 | No reventó el pozo millonario

| No reventó el pozo millonario Sí o sí: 36 | 2 ganadores

| 2 ganadores Boliyapa: 44 | 9 ganadores con 5 aciertos

¿Cómo jugar la Tinka?

Debes elegir seis números dentro del rango que establece el reglamento (normalmente del 1 al 48).

Puedes hacer tu jugada en un punto de venta autorizado o mediante la plataforma web oficial de la Tinka si prefieres juego en línea.

El costo mínimo de una jugada simple es de S/ 5.

También existen modalidades complementarias que permiten aumentar las oportunidades o jugar en grupo, aunque esto depende de la oferta de la lotería en ese momento.

Es importante que realices tu jugada antes del cierre del boleto para el día del sorteo, de lo contrario no podrás participar.

Premios de la Tinka

La Tinka ofrece distintas categorías de premios dependiendo del número de aciertos obtenidos:

Acierto de 6 números: obtiene el pozo millonario.

5 aciertos + 'boliyapa' (número adicional): monto estimado (en ejemplos anteriores se menciona S/ 50 000) para cada ganador.

5 aciertos: premio menor, por ejemplo S/ 5 000 en algunos sorteos.

4 aciertos + boliyapa: otro escalón de premio.

4 aciertos: premio más modesto.

Según un reporte, para el sorteo del domingo 9 de noviembre el pozo alcanzó aproximadamente S/ 9’015 432 para el siguiente miércoles. Por lo tanto, para este miércoles 12 de noviembre es probable que el pozo nuevamente sea de varios millones de soles, lo cual incrementa el interés y expectativa.

¿Hasta qué hora se puede jugar la Tinka?

Para participar en el sorteo, debes tener tu jugada registrada antes del horario de cierre establecido: según información reciente, los sorteos de la Tinka se realizan los miércoles y domingos, y el horario estándar de sorteo es a las 22:50 horas. El cierre para comprar boletos ese día suele ser alrededor de 21:50 horas para asegurar la participación en el sorteo de esa noche.

¿Dónde ver el sorteo de la Tinka?

Tienes varias opciones para seguir en vivo o consultar los resultados:

La transmisión oficial de los sorteos se realiza por América Televisión (canal de señal abierta) en Perú.

También puedes verlo por las redes sociales oficiales de la Tinka: su página de Facebook, canal de YouTube o en la página web oficial.