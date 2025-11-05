Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 5 de noviembre: resultados y números ganadores del pozo millonario

Este miércoles 5 de noviembre de 2025 se llevará a cabo un nuevo sorteo de la La Tinka, la popular lotería peruana que ofrece a miles de jugadores la posibilidad de ganar un gran premio acumulado. Si quieres sumarte al sorteo, conocer cómo jugar, cuál es el monto del pozo, el horario y dónde verlo en vivo, aquí tienes toda la información clave y actualizada.

¿Cuáles son los premios de La Tinka?

El premio mayor, o "Pozo Millonario", se acumula y se otorga al jugador que acierte los seis números de la combinación ganadora. En el último domingo no hubo ganador, por lo que el monto del pozo para este sorteo del miércoles se incrementa.

Además del premio principal, hay categorías secundarias: aciertos de cinco, cuatro, tres e incluso dos números pueden generar premios menores o beneficios como jugadas gratis.

Como referencia, los montos menores suelen comenzar desde unos pocos soles para tres aciertos, hasta decenas de miles para cinco aciertos más la "Boliyapa".

¿Cómo jugar La Tinka?

Para participar, debes escoger seis números distintos dentro del rango del 1 al 48 (o al 50 según la normativa vigente).

También puedes optar por la modalidad “Al Azar”, donde el sistema selecciona los números por ti.

Dirígete a un punto de venta autorizado o juega a través de la plataforma online de La Tinka.

Una vez elegida tu jugada, asegúrate de obtener comprobante o recibo para el caso de resultar ganadores.

¿Cuánto cuesta La Tinka?

El monto mínimo por jugada es de S/ 5.00 soles. Puedes realizar múltiples jugadas para aumentar tus chances, siempre respetando los costos correspondientes en cada intento.

Horarios de La Tinka

Los sorteos de La Tinka se celebran dos veces por semana: los miércoles y los domingos.

El sorteo de los miércoles se realiza aproximadamente a las 22:50 horas (10:50 p.m.) hora local en Perú.

Es recomendable que hagas tu jugada con suficiente antelación al cierre para ese sorteo, ya que el corte de aceptación suele ocurrir minutos antes del horario del sorteo oficial.

¿Dónde ver La Tinka en vivo?

El sorteo suele transmitirse en canales de televisión nacionales como América Televisión. También puedes ver la transmisión online a través de los canales oficiales de La Tinka en redes sociales y su sitio web. Tras el sorteo, los resultados se publican en la página web de La Tinka y otras plataformas de resultados de loterías.