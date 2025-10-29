0

Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 29 de octubre: resultados, pozo millonario y cómo jugar

El sorteo La Tinka regresa este miércoles 29 de octubre con un nuevo pozo millonario que emociona a los participantes. Revisa toda la información del juego.

Angie De La Cruz
El sorteo La Tinka regresa este miércoles 29 de octubre con un nuevo pozo millonario.
El sorteo La Tinka regresa este miércoles 29 de octubre con un nuevo pozo millonario. | Imagen: Intralot
Si vas a participar del sorteo La Tinka de HOY, miércoles 29 de octubre del 2025, revisa hasta qué hora puedes comprar tu boleto ganadory cuáles son los premios que ofrece, según la cantidad de aciertos. Para esta nueva jornada tiene un pozo millonario de más de 7 millones de soles. ¡Prueba tu suerte!

¿A qué hora juega el sorteo La Tinka?

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingo a las 22:50 p. m. (hora peruana) mediante la señal abierta de América TV y su cuenta oficial de YouTube.

¿Cuáles son los premios de La Tinka?

  • 6 Aciertos: Pozo millonario
  • Sí o Sí: S/. 50,000
  • 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000
  • 5 aciertos: S/. 5,000:
  • 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500
  • 4 aciertos: S/. 100
  • 3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50
  • 3 Aciertos: S/. 10
  • 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5

¿Dónde ver el sorteo de La Tinka?

En América Televisión se transmite los sorteos de La Tinka, todos los domingos y miércoles a las 10:50 p.m. Además, puedes seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales como Facebook y YouTube, en los canales oficiales de la lotería.

¿Cómo jugar La Tinka?

Puedes conseguir tu ticket de La Tinka en los puntos de venta autorizados a nivel nacional o, si prefieres, juega de manera online, sigue estos sencillos pasos:

  • Ingresa al sitio oficial de La Tinka
  • Inicia sesión y realiza la recarga usando tarjetas de crédito/débito o apps como Yape o Plin
  • Dirígete a la zona "Jugar La Tinka" en el menú principal
  • Elige 6 números para una jugada simple o también puedes realizar una jugada múltiple
  • Si prefieres, marca la opción "Azar" para que el sistema elija automáticamente tus números
  • Revisa tu jugada antes de confirmar los números seleccionados y el monto total a pagar
  • Una vez confirmada la compra, recibirás un ticket virtual. ¡Suerte!
