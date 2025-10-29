Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 29 de octubre: resultados, pozo millonario y cómo jugar

Si vas a participar del sorteo La Tinka de HOY, miércoles 29 de octubre del 2025, revisa hasta qué hora puedes comprar tu boleto ganadory cuáles son los premios que ofrece, según la cantidad de aciertos. Para esta nueva jornada tiene un pozo millonario de más de 7 millones de soles. ¡Prueba tu suerte!

¿A qué hora juega el sorteo La Tinka?

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingo a las 22:50 p. m. (hora peruana) mediante la señal abierta de América TV y su cuenta oficial de YouTube.

¿Cuáles son los premios de La Tinka?

6 Aciertos: Pozo millonario

Sí o Sí: S/. 50,000

5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000

5 aciertos: S/. 5,000:

4 aciertos + Boliyapa: S/. 500

4 aciertos: S/. 100

3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50

3 Aciertos: S/. 10

2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5

¿Dónde ver el sorteo de La Tinka?

En América Televisión se transmite los sorteos de La Tinka, todos los domingos y miércoles a las 10:50 p.m. Además, puedes seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales como Facebook y YouTube, en los canales oficiales de la lotería.

¿Cómo jugar La Tinka?

Puedes conseguir tu ticket de La Tinka en los puntos de venta autorizados a nivel nacional o, si prefieres, juega de manera online, sigue estos sencillos pasos: