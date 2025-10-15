La Tinka de HOY, miércoles 15 de octubre: ver resultados, jugada ganadora y cómo jugar
Desde S/ 5.00 puedes participar del sorteo La Tinka de hoy, 15 de octubre y llevarte el pozo millonario de más de 5 millones. AQUÍ podrás cotejar tu boleto.
HOY, miércoles 15 de octubre, tu suerte podría cambiar gracias al sorteo La Tinka, que regresa con una emocionante edición que pone en juego el pozo millonario de S/ 5'009,444. ¿Sabes hasta qué hora puedes participar y cómo jugar de manera online? En esta nota te brindamos todos los detalles que debes conocer.
¿A qué hora se juega La Tinka?
El sorteo de La Tinka se realiza los miércoles y domingos a las 10:50 p.m. Además, el límite para comprar los boletos para participar en ese sorteo es hasta las 9:50 p.m. del día del sorteo.
¿Cómo se juega La Tinka online?
Para jugar del sorteo peruano, puedes adquirir tu boleto en cualquier punto de venta autorizado, tiendas, quioscos, etc., o en línea. Te compartimos el paso a paso:
- Ingresa al sitio oficial: www.latinka.com.pe o a la app oficial de La Tinka.
- Crea una cuenta o inicia sesión
- Selecciona el juego La Tinka
- Escoge tus números: Marca 6 números del 1 al 45 manualmente, o usa la opción "al azar"
- Puedes jugar una o varias combinaciones por sorteo.
- Confirma tu compra
- Verifica tus jugadas y el monto total.
- Paga con tarjeta de crédito, débito o saldo de tu cuenta Tinka.
- Recibe tu boleto digital: El sistema te enviará un comprobante electrónico con tus números jugados.
¿Qué premios puedes ganar con La Tinka?
Si aciertas las 6 bolillas ganadoras de La Tinka puedes llevarte el pozo millonario, pero también existe un plan de premios, según la cantidad de aciertos:
- 6 Aciertos: Pozo millonario
- Sí o Sí: S/. 50,000
- 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000
- 5 aciertos: S/. 5,000:
- 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500
- 4 aciertos: S/. 100
- 3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50
- 3 Aciertos: S/. 10
- 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5
¿Cuáles son los números que más salen en La Tinka?
Revisa cuántas veces fueron extraídas cada una de las bolillas en el sorteo de la Tinka en este 2025. Te dejamos la lista de los números que más veces han salido:
- Bolilla 24: 19 veces
- Bolilla 33: 18 veces
- Bolilla 46: 16 veces
- Bolilla 9: 15 veces
- Bolilla 12, 44, 38: 14 veces
- Bolilla 2, 23, 34: 13 veces
- Bolilla 16,22, 32, 35, 36: 12 veces
- Bolilla 1, 7, 14, 28, 21, 45: 11 veces
