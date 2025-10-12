Resultados La Tinka HOY, domingo 12 de octubre: números ganadores del Pozo Millonario

La Tinka está de regreso HOY, domingo 12 de octubre. Esta popular lotería peruana tiene un Pozo Millonario de 4'503.819 soles y si quieres conocer a qué hora inicia el sorteo, así como los últimos resultados de la 'jugada ganadora', 'Sí o Sï' y 'Boliyapa', entonces tienes que revisar las próximas líneas.

Resultado La Tinka HOY, domingo 12 de octubre

¿A qué hora juega La Tinka?

El sorteo de La Tinka realiza un nuevo sorteo todos los miércoles y domingos de cada semana. El juego comienza a las 10:50 p.m. (hora peruana), la transmisión se realiza por el canal de América Televisión.

Resultados de La Tinka del miércoles 8 de octubre

Jugada ganadora: 8, 29, 25, 39, 23, 40 - NO HUBO GANADOR

Boliyapa: 20 - NO HUBO GANADOR

Sí o sí:18 - 7 PARTICIPANTES GANARON 50,000 SOLES.

¿Cómo comprar La Tinka por Internet?

Si quieres participar en La Tinka, entonces debes conocer que ya puedes comprar un boleto fácilmente por Internet. Para conocer cuáles son los pasos a seguir. ¡Toma nota!

Ingresa a este LINK

Luego debes recargar saldo.

Tienes que escoger si jugarás de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.

Si quieres, puedes realizar más jugadas en la zona B, C y D.

También puedes elegir la opción "Al Azar".

Una vez escogidos los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último seleccionas la opción "Finalizar tu compra".

Premios de La Tinka

A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que puedes ganar si logras acertar los números seleccionados de La Tinka.