La Tinka: revisa los resultados, jugada ganadora y pozo millonario de HOY, miércoles 1 de octubre
Hoy puede ser tu día de suerte, si logras acertar las bolillas ganadoras de La Tinka. Conoce a qué hora inicia el sorteo, cuál es el pozo millonario y más.
La Tinka de HOY, miércoles 1 de octubre, tiene un pozo millonario de más de 6 millones de soles, que puedes ganar si logras acertar las seis bolillas ganadoras, pero no es el único premio que puedes llevarte. En esta nota de Líbero, podrás conocer desde qué hora puedes sintonizar el sorteo, por dónde ver ONLINE y cuáles fueron los últimos resultados. ¡Suerte!
¿Cómo jugar La Tinka online? Guía paso a paso
- Ingresa a la página oficial de La Tinka.
- Crea tu cuenta y completa los campos con tus datos personales.
- Acepta los términos y condiciones.
- Usa tu nombre de usuario y contraseña para acceder a tu cuenta en La Tinka.
- Haz una recarga y selecciona uno de los métodos de pago disponibles.
- Selecciona el monto de la recarga.
- Elige 6 números para una jugada simple.
- Confirma la compra para completar tu jugada.
¿A qué hora inicia el sorteo de La Tinka?
El sorteo de La Tinka se realiza los miércoles y domingos a las 10:50 p.m. (hora de Perú). Por otro lado, puedes comprar tu jugada de La Tinka hasta las 9:50 p.m. del mismo día del sorteo.
¿Dónde ver online el sorteo de La Tinka?
Puedes ver el sorteo desde la transmisión en vivo de América Televisión o por la plataforma América tvGO, desde dispositivos móviles. Otra opción son las redes sociales oficiales de La Tinka, Facebook/ YouTube.
La Tinka: Plan de premios del sorteo
- 6 Aciertos: Pozo millonario
- Sí o Sí: S/. 50,000
- 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000
- 5 aciertos: S/. 5,000:
- 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500
- 4 aciertos: S/. 100
- 3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50
- 3 Aciertos: S/. 10
- 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5
