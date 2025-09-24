0

Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 24 de septiembre: nuevo pozo millonario y últimos resultados

Hoy tienes una nueva oportunidad de ganar el nuevo pozo millonario de La Tinka, lo único que debes hacer es acertar las seis bolillas ganadoras del sorteo.

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO el sorteo de La Tinka de este miércoles 24 de septiembre.
Sigue EN VIVO el sorteo de La Tinka de este miércoles 24 de septiembre. | Composición: Líbero/ Intralot
El último sorteo de La Tinka emocionó a todo el Perú, puesto que un afortunado ganador se llevó el histórico premio de más de 45 millones de soles. Tras esto, el pozo millonario regresa al monto de S/ 5'000.000, que puedes llevarte si en caso logras acertar las bolillas ganadoras. ¿A qué hora juega y dónde ver? AQUÍ podrás revisar toda la información sobre la popular lotería de Intralot.

¡Reventó La Tinka del 21 de septiembre! Conoce cuáles fueron los números ganadores del sorteo.

PUEDES VER: ¡Reventó el pozo millonario de La Tinka! Resultados del domingo 21 de septiembre de 2025

Reventó el Pozo de La Tinka: resultados del último sorteo

El pasado domingo 21 de septiembre, los participantes de La Tinka se emocionaron al saber que el pozo millonario reventó. El afortunado compró el boleto mediante la web y el mismo día sorteo. Conoce cuáles fueron los números que eligió y lo convirtieron en el nuevo millonario del país:

  • Número ganador del Pozo Millonario: 46, 44, 2, 28, 20, 32 / Sí hubo ganador.
  • Boliyapa:39 / No hubo ganador
  • 5 aciertos / 28 ganadores

¿A qué hora juega el sorteo La Tinka?

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingo a las 22:50 p. m. (hora peruana) mediante la señal abierta de América TV y su cuenta oficial de YouTube.

¿Qué premios puedes ganar con La Tinka?

Los premios que entrega La Tinka son de acuerdo a la cantidad de aciertos. Desde 2 aciertos más la boliyapa, puedes llevar 5 soles, equivalente a un nuevo boleto de la lotería peruana.

  • 6 Aciertos: Pozo millonario
  • Sí o Sí: S/. 50,000
  • 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000
  • 5 aciertos: S/. 5,000:
  • 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500
  • 4 aciertos: S/. 100
  • 3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50
  • 3 Aciertos: S/. 10
  • 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5

¿Hasta qué hora puedes jugar La Tinka?

La Tinka amplió su horario y ahora se puede jugar hasta las 9:50 p. m. del mismo día del sorteo, por lo que los jugadores tendrán una hora más para participar y probar su suerte.

La Tinka

La Tinka extiende su horario y se tendrá 1 hora más para tentar la suerte.

¿Cuáles son los números que más salen en La Tinka?

Conoce cuáles son las bolillas que más veces han aparecido en el sorteo La Tinka y ten un panorama más claro de los números que puedes elegir:

  • Bolillas 33 y 24: 15 veces
  • Bolillas 9 y 46: 13 veces
  • Bolillas 12, 22, 34: 11 veces
  • Bolillas 1, 2, 16, 32, 36 y 38: 10 veces.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

