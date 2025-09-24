- Hoy:
Sorteo La Tinka de HOY, miércoles 24 de septiembre: nuevo pozo millonario y últimos resultados
Hoy tienes una nueva oportunidad de ganar el nuevo pozo millonario de La Tinka, lo único que debes hacer es acertar las seis bolillas ganadoras del sorteo.
El último sorteo de La Tinka emocionó a todo el Perú, puesto que un afortunado ganador se llevó el histórico premio de más de 45 millones de soles. Tras esto, el pozo millonario regresa al monto de S/ 5'000.000, que puedes llevarte si en caso logras acertar las bolillas ganadoras. ¿A qué hora juega y dónde ver? AQUÍ podrás revisar toda la información sobre la popular lotería de Intralot.
Reventó el Pozo de La Tinka: resultados del último sorteo
El pasado domingo 21 de septiembre, los participantes de La Tinka se emocionaron al saber que el pozo millonario reventó. El afortunado compró el boleto mediante la web y el mismo día sorteo. Conoce cuáles fueron los números que eligió y lo convirtieron en el nuevo millonario del país:
- Número ganador del Pozo Millonario: 46, 44, 2, 28, 20, 32 / Sí hubo ganador.
- Boliyapa:39 / No hubo ganador
- 5 aciertos / 28 ganadores
¿A qué hora juega el sorteo La Tinka?
El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingo a las 22:50 p. m. (hora peruana) mediante la señal abierta de América TV y su cuenta oficial de YouTube.
¿Qué premios puedes ganar con La Tinka?
Los premios que entrega La Tinka son de acuerdo a la cantidad de aciertos. Desde 2 aciertos más la boliyapa, puedes llevar 5 soles, equivalente a un nuevo boleto de la lotería peruana.
- 6 Aciertos: Pozo millonario
- Sí o Sí: S/. 50,000
- 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000
- 5 aciertos: S/. 5,000:
- 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500
- 4 aciertos: S/. 100
- 3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50
- 3 Aciertos: S/. 10
- 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5
¿Hasta qué hora puedes jugar La Tinka?
La Tinka amplió su horario y ahora se puede jugar hasta las 9:50 p. m. del mismo día del sorteo, por lo que los jugadores tendrán una hora más para participar y probar su suerte.
La Tinka extiende su horario y se tendrá 1 hora más para tentar la suerte.
¿Cuáles son los números que más salen en La Tinka?
Conoce cuáles son las bolillas que más veces han aparecido en el sorteo La Tinka y ten un panorama más claro de los números que puedes elegir:
- Bolillas 33 y 24: 15 veces
- Bolillas 9 y 46: 13 veces
- Bolillas 12, 22, 34: 11 veces
- Bolillas 1, 2, 16, 32, 36 y 38: 10 veces.
