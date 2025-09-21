La Tinka está realizando un nuevo sorteo HOY, domingo 21 de septiembre. Miles de personas buscan ganar los premios que ofrece la conocida lotería peruana. Para esta edición, el juego cuenta con un Pozo Millonario de 45'805,280 soles y tú puedes ser uno de los ganadores. Conoce AQUÍ los últimos resultados de la jugada ganadora, 'Sï o Sí', 'Boliyapa'.

Resultados La Tinka HOY, domingo 21 de septiembre

Pozo millonario: -

Sí o sí: -

Boliyapa: -

¿A qué hora juega La Tinka?

La Tinka realiza sus sorteos a las 10:50 p. m. (hora peruana) y se transmite por la señal de América TV (canal 4). Participa y cambia tu vida, porque puedes convertirte en el nuevo millonario. ¡Suerte!

Resultados de La Tinka del miércoles 17 de septiembre

El miércoles 17 de septiembre se llevó a cabo una nueva edición de La Tinka, pero ni un participante logró ganar el Pozo Millonario. Estos fueron los números seleccionas.

Pozo millonario: 39 - 44 - 19 - 34 - 24 - 14 | No reventó el pozo

Boliyapa: 47 | No hubo ganador

¿Hasta qué hora puedo jugar La Tinka?

Las personas deben saber que solo pueden adquirir su boleto de La Tinka hasta las 8:50 p.m. los días de sorteo (miércoles y domingos). No dudes en participar, porque puedes ser uno de los ganadores. ¡Suerte!

Premios de La Tinka

Mira los premios que puedes llegar a ganar si participas en los sorteos que realiza La Tinka el miércoles y domingos.

6 Aciertos: Pozo millonario de 30'779,537 soles

Sí o Sí: 50,000 soles

5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles

5 aciertos: 5,000 soles

4 aciertos + Boliyapa: 500 soles

4 aciertos: 100 soles

3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles

3 Aciertos: 10 soles

¿Cómo comprar La Tinka por Internet?

Conoce AQUÍ los pasos que debes seguir comprar un boleto de La Tinka por Internet. El procedimiento es sumamente sencillo. ¡Toma nota!