Resultados La Tinka HOY, domingo 21 de septiembre: últimos números ganadores del Pozo Millonario
Mira AQUÍ los últimos resultados de La Tinka que tiene un Pozo Millonario superior a 45 millones de soles. Revisa la juega ganadora, 'Sí o Sï' y Boliyapa.
La Tinka está realizando un nuevo sorteo HOY, domingo 21 de septiembre. Miles de personas buscan ganar los premios que ofrece la conocida lotería peruana. Para esta edición, el juego cuenta con un Pozo Millonario de 45'805,280 soles y tú puedes ser uno de los ganadores. Conoce AQUÍ los últimos resultados de la jugada ganadora, 'Sï o Sí', 'Boliyapa'.
Resultados La Tinka HOY, domingo 21 de septiembre
- Pozo millonario: -
- Sí o sí: -
- Boliyapa: -
¿A qué hora juega La Tinka?
La Tinka realiza sus sorteos a las 10:50 p. m. (hora peruana) y se transmite por la señal de América TV (canal 4). Participa y cambia tu vida, porque puedes convertirte en el nuevo millonario. ¡Suerte!
Resultados de La Tinka del miércoles 17 de septiembre
El miércoles 17 de septiembre se llevó a cabo una nueva edición de La Tinka, pero ni un participante logró ganar el Pozo Millonario. Estos fueron los números seleccionas.
- Pozo millonario: 39 - 44 - 19 - 34 - 24 - 14 | No reventó el pozo
- Sí o Sí: 2 | 4 ganadores se repartirán 50 mil soles
- Boliyapa: 47 | No hubo ganador
¿Hasta qué hora puedo jugar La Tinka?
Las personas deben saber que solo pueden adquirir su boleto de La Tinka hasta las 8:50 p.m. los días de sorteo (miércoles y domingos). No dudes en participar, porque puedes ser uno de los ganadores. ¡Suerte!
Premios de La Tinka
Mira los premios que puedes llegar a ganar si participas en los sorteos que realiza La Tinka el miércoles y domingos.
- 6 Aciertos: Pozo millonario de 30'779,537 soles
- Sí o Sí: 50,000 soles
- 5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles
- 5 aciertos: 5,000 soles
- 4 aciertos + Boliyapa: 500 soles
- 4 aciertos: 100 soles
- 3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles
- 3 Aciertos: 10 soles
¿Cómo comprar La Tinka por Internet?
Conoce AQUÍ los pasos que debes seguir comprar un boleto de La Tinka por Internet. El procedimiento es sumamente sencillo. ¡Toma nota!
- Ingresa a este LINK
- Luego debes recargar saldo.
- Tienes que escoger si jugarás de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
- Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
- Si quieres, puedes realizar más jugadas en la zona B, C y D.
- También puedes elegir la opción "Al Azar".
- Una vez escogidos los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último seleccionas la opción "Finalizar tu compra".
