Horóscopo GRATIS de Josie Diez Canseco para el sábado 13 de diciembre: acertadas predicciones según tu signo

La astróloga Josie Diez Canseco llega a Líbero para compartir su acertado horóscopo de este sábado 13 de diciembre. ¿Regresará un amor del pasado, pagarás todas tus deudas o conseguirá un mejor trabajo? Todas las respuestas serán contestadas AQUÍ gracias a la lectura del tarot para todos los signos. Además, accede a tu número de la suerte.

Horóscopo del sábado 13 de diciembre: predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy habrá muchas tentaciones en tu camino, aléjate de ellas, cuida tu vida amorosa. Las diversas gestiones que has realizado empezarán a dar frutos, podrás cancelar deudas.

Número de suerte, 13.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Analizarás tu situación afectiva, esa persona que te gusta no es buena influencia en tu vida. Sigue tus instintos en todas tus gestiones, cuentas con un gran poder de convencimiento.

Número de suerte, 1.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Un asunto laboral te obligará a viajar y separarte del ser amado, lo que te preocupará. Tus asuntos económicos mejorarán y dispondrás de dinero extra para algunos antojos.

Número de suerte, 9.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: No hagas caso a rumores en lo afectivo, pero aclara tus dudas para sentirte tranquilo. Hoy contarás con una gran intuición que te permitirá ver oportunidades que otros no ven.

Número de suerte, 4.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Día de tentaciones, alguien que te encantará te hará propuestas inquietantes. Estás preocupado por tu situación económica, hoy encontrarás una solución, encontrarás un trabajo extra.

Número de suerte, 6.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Aparecerá alguien en tu vida que la cambiará completamente. Te propondrán un negocio, no le temas a lo nuevo, con optimismo y confianza verás que todo te irá bien.

Número de suerte, 14.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tu comportamiento será cambiante, te mostrarás atento y enamorado. No te dejes impresionar con propuestas para excelentes negocios, podrías perder tu dinero.

Número de suerte, 12.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Dejarás de culpar a otros por el fracaso de tu vida amorosa. Los problemas financieros empezarán a superarse, harás gestiones muy acertadas.

Número de suerte, 16.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Será un día de situaciones que te crearán tensiones y momentos tristes. Cambios radicales en los negocios, tomarás decisiones que habías estado posponiendo.

Número de suerte, 22.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La falta de comunicación se está convirtiendo en un problema en tu vida afectiva. Podrías rechazar un trabajo extra confiándote en la ayuda económica de alguien cercano.

Número de suerte, 8.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estás muy confundido entre dos personas que te interesan, no te dejes engañar con promesas. Tienes que estar muy atento ante las propuestas de negocios que recibas hoy.

Número de suerte, 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Estás atravesando una etapa de conflictos sentimentales, hoy será un día decisivo. Tus amigos te darán una gran muestra de solidaridad, te ayudarán con tu problema económico.