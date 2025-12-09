- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Frankfurt
- Inter vs Liverpool
- Alianza Lima vs Osasco
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
Horóscopo de hoy, miércoles 10 de diciembre: tarot y predicciones según Josie
Las predicciones de Josie Diez Canseco destacan una jornada que impulsa la organización, la claridad mental y el avance en metas personales y laborales.
El horóscopo de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, llega con una energía que ayuda a retomar el orden y priorizar lo que realmente importa. Según Josie Diez Canseco, este día es propicio para definir tareas, retomar conversaciones pendientes y darle estructura a proyectos que venían avanzando lentamente. La jornada favorece la planificación y el enfoque.
En el ámbito personal, los astros impulsan la reflexión y la búsqueda de estabilidad emocional. Las predicciones indican que algunos signos podrían tener mayor claridad sobre decisiones afectivas o cambios necesarios para mejorar su bienestar. Es un buen momento para escuchar tu intuición y ajustar lo que te permita cerrar la semana con mayor equilibrio.
Horóscopo de hoy, 10 de diciembre, según Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: No insistas con problemas pasados, así no terminarás con los conflicto de tu vida afectiva. Día muy atareado, de salidas para solucionar asuntos legales, pero todo te ira bien.
- Número de suerte, 6.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No pierdas la oportunidad de hablarle de tus sentimientos a la persona que te interesa. Etapa de consolidación profesional y económica, aunque también de espera.
- Número de suerte, 10.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Las cosas en tu vida sentimental no andan bien y eres tú quien más tiene que cambiar. El problema laboral en tu trabajo continuará, trata de mantenerte al margen.
- Número de suerte, 19.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy un asunto familiar podría enfrentarte al ser amado, conversa y aclara las cosas. Tu experiencia será tu mejor carta de presentación para el trabajo que quieres conseguir.
- Número de suerte, 16.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: El ser amado reclama más atención y afecto, trata de dedicarle más tiempo. Hoy tendrás que ponerte fuerte con alguien que trabaja contigo, que con su desidia te esta perjudicando.
- Número de suerte, 21.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Disfrutas de estabilidad afectiva, hoy será un día inolvidable. Al fin tu esfuerzo empieza a darte frutos, tu economía experimentará cambios positivos que te darán bienestar.
- Número de suerte, 15.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Día de dudas que te inestabilizarán emocionalmente, trata de sobreponerte a los celos. Novedades positivas laboralmente, aunque tendrás algunos problemas para adaptarte.
- Número de suerte, 12.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Afectivamente estás pasando por pruebas que has ido superando, todo mejorara. Negociarás un contrato con mucha habilidad, hoy llegarás a acuerdos fructíferos.
- Número de suerte, 1.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estarás muy sensible, disfrutarás de los detalles que el ser amado tendrá contigo. Hoy surgirán contratiempos en tu trabajo y te encontrarás con fuerzas y ganas de luchar.
- Número de suerte, 18.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: En el terreno sentimental serás tú quien marque las pautas, con habilidad lo lograrás. Empiezas a ver tus metas laborales cumplidas, es hora de retomar tus proyectos personales.
- Número de suerte, 3.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estás en un gran momento sentimental, tu vida afectiva te da muchas satisfacciones. Serán doce meses en los que el éxito irá aumentando, y podrás desechar tus dudas.
- Número de suerte, 9.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu vida sentimental ha entrado en una etapa de apatía en la que no pasa nada nuevo. Cambios muy trascendentes a nivel laboral, si los afrontas con serenidad todo te ira bien.
- Número de suerte, 13
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90