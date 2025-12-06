Horóscopo del domingo 7 de diciembre: predicciones GRATIS en la salud, dinero y amor

El horóscopo de Líbero para este domingo 7 de diciembre vuelve a ser el más esperado del día, con predicciones claras y acertadas que te ayudarán a saber qué te depara el destino. Descubre cómo influirán los astros en tu amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco. No te quedes con la duda y accede a las predicciones de Josie Diez Canseco.

Horóscopo de Josie Diez Canseco para el domingo 7 de diciembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Sabes que es necesario que hables con esa persona que, aunque te hizo daño, todavía lo amas, ordena tus pensamientos para darte cuenta si eres capaz de volver a darle otra oportunidad.

Número de suerte, 2.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: El ser amado no reclama, pero siente que no le brindas la atención necesaria y la monotonía está acabando con la firmeza de tu compromiso, estás a tiempo de evitarlo.

Número de suerte, 21.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Son momentos muy buenos para hacer las paces tanto con amigos y antiguos amores, especialmente con esa persona que te gusta que te trae gratos recuerdos, ves el pasado con agrado.

Número de suerte, 5.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy te darás cuenta de que necesitas pasar un tiempo a solas meditando el futuro de tu vida amorosa que últimamente está pasando por momentos difíciles, rescatar el amor dependerá de ambos.

Número de suerte, 17.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Deja de cuestionarte sobre lo que te ofrece o no tu vida afectiva, vive el momento maravilloso que estás pasando, ya llegara el tiempo de conversar más seriamente con quien amas.

Número de suerte, 7.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Es el momento de tomar dediciones, no postergues más el final, pues tienes claro que tu futuro sentimental no está al lado de esa persona que quieres, que no sabe nada del respeto, déjalo.

Número de suerte, 16.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Un amor de tu pasado que creías haber olvidado vuelve a tu vida con palabras bellas que te harán sentir ilusionada, toma las cosas con calma, antes tiene que demostrarte que ha cambiado.

Número de suerte, 12.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: El ser amado está tan emocionado contigo que centra toda su atención en ti, estás intentando corresponderle, pero te cuesta, pues no eres una persona tan expresiva, conversa con ella.

Número de suerte, 1.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: No puedes sacar de tu mente aquellos momentos vividos con esa persona especial, uno no decide de quién se enamora, no dejes pasar estas oportunidades que te llenara de satisfacciones.

Número de suerte, 3.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estás en un momento de diferentes presiones y eso te obliga a dejar de lado tu vida amorosa, habla con el ser amado quien te comprenderá y buscará alternativas para estar juntos.

Número de suerte, 11.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Sabes que eres una persona sentimental y esto te hace ver débil, pero cuando te propones algo realmente lo logras, saca fuerzas de tu interior y lucha para que prevalezca la armonía en tu vida afectiva.

Número de suerte, 6.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: No te dejes guiar por comentarios de personas que sabes, están llenas de envidia, te darás cuenta de que no pasan de ser solo chismes, pon en claro las cosas para que no vuelva a ocurrir.