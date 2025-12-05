Horóscopo del sábado 6 de diciembre: predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo

El mejor horóscopo de Internet llegó a Líbero, para conocer si los astros estarán de tu lado este sábado 6 de diciembre. Revisa las predicciones de Josie Diez Canseco, quien te dirá qué sucederá en el amor, salud, dinero y trabajo, de acuerdo a tu signo del zodiaco. Además, conoce cuál es tu número de la suerte.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del sábado 6 de diciembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: En el amor será una etapa favorable para mejorar dificultades anteriores. El mayor cambio proviene desde tu interior, superando algunas desilusiones que solo dejo decepción en tu vida.

Número de suerte, 10.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: En el amor no debes ilusionarte tanto, pero no te preocupes, pues es algo pasajero y sin darte cuenta lo dejaras atrás para dar paso a una nueva ilusión que vivirás con entusiasmo.

Número de suerte, 1.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Este es un momento de cambios a nivel sentimental, hay cosas de las que se tienen que hablar con absoluta claridad, antes de continuar, tus sentimientos han cambiado y solo sientes cariño.

Número de suerte, 20.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: La persona que te gusta, no te presta atención, es necesario que cambies tu actitud hacia ella y le demuestres tu interés directamente, díselo, busca halagarla, invítala a salir.

Número de suerte, 21.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Esa persona por la que sientes amistad, está dispuesto a poner todo de su parte para ganarse tu amor, aun sabiendo que no lo amas, no lo permitas, pues podrían terminar dañándose ambos.

Número de suerte, 12.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Inexplicablemente, te sientes melancólico y no sabes ubicar el motivo, no te preocupes, tu vida sentimental, no tiene por qué verse afectada por tu estado de ánimo, tu nostalgia pasará pronto.

Número de suerte, 13.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Cuida que el malhumor no entorpezca tu vida sentimental, es un día difícil, busca calma y consejos, evita discutir, podrían decirse cosas de las que se arrepentirían, ten cuidado.

Número de suerte, 11.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Los celos no es una actitud con las que se pueda jugar, especialmente conociendo el carácter del ser amado, no te dejes llevar por el momento, podrían terminar en una discusión, evítalo.

Número de suerte, 15.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Ahora que te ves sola sin la presencia del ser amado, te das cuenta de que te ama y que te encuentras completamente enamorada y que estás dispuesto a sacrificar todo por tus sentimientos.

Número de suerte, 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy ampliarás tu círculo social y se te abrirán nuevas posibilidades en tu vida afectiva, pero antes de entusiasmarte debes conocer mejor a todos para evitar comentarios que te afectarían.

Número de suerte, 16.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Aprovecha este día que tienes la capacidad de saber claramente que es lo que quieres, con esa persona que gusta de ti y no duda en decir lo que siente, no continúes dilatando tu respuesta.

Número de suerte, 7.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: No temas en buscar a la persona que te interesa solo por tu orgullo, si tus sentimientos son sinceros y aceptas tu error volverás a pasar momentos agradables, no te arrepentirás.