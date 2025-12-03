Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre: tarot de Josie y número de la suerte GRATIS

El horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025, llega con una energía que impulsa el enfoque y la honestidad contigo mismo. Según Josie Diez Canseco, este día será perfecto para analizar tus objetivos, reorganizar tus prioridades y ajustar lo que no esté alineado con tus metas. Es un buen momento para planificar con calma y actuar con seguridad.

En lo emocional y espiritual, los astros favorecen la reflexión profunda y la conexión con tus sentimientos. Las predicciones anticipan que algunos signos podrán encontrar claridad sobre relaciones, resolver tensiones o reconectar con lo que realmente valoran. Aprovecha este día para escuchar tu intuición y avanzar con convicción.

Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre según Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Habrá mucha contradicción en lo que dice y hace el ser amado que te llenarán de dudas, pero llegarán las explicaciones, ten paciencia.No vaciles más, acepta la propuesta que has recibido, te ira mejor.

Número de suerte, 21.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy pasaras momentos inolvidables al lado del ser amado que te harán ver lo mucho que te ama.Un ambiente de compañerismo reinará en tu centro laboral, eso facilitará tu trabajo.

Número de suerte, 2.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Una persona agradable se te acercara y lograra llamar tu atención, conócelo y bríndale tu amistad.Tendrás propuestas nuevas laborales que estudiarás con cuidado, tu intuición te guiará con sabiduría.

Número de suerte, 18.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Habrá mucha unión con el ser amado, estarán pendiente uno del otro, hoy los lazos de amor se fortalecerán. Comentarios sobre problemas en tu centro laboral te preocuparán, no hagas caso de rumores.

Número de suerte, 14.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No renuncies a la felicidad a causa de tu inseguridad, tomate tú tiempo analiza las cosas y cambia tu forma de ser.Necesitarás de paciencia para cerrar ese acuerdo importante, cuidado con equivocarte.

Número de suerte, 11.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: No seas tan reservado, confíale tus sentimientos a tu amigo, su intermediación te ayudará con la persona que te interesa. Será un día de contratiempos laborales que no te afectarán gracias a tu eficiencia.

Número de suerte, 22.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Cambios en tu vida sentimental, la decisión de dejar atrás tu pasado fue lo correcto y hoy conocerás al amor de tu vida.Hoy tu economía tendrá prioridad, revisarás tus gastos y te limitarás a tu presupuesto.

Número de suerte, 1.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Sentimentalmente te sientes solo, la persona que amas no te llena como tú quisieras, ten paciencia. Hoy contarás con un gran poder creativo y sacaras adelante proyectos estancados, te ira bien.

Número de suerte, 17.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Sabes que esa persona te ama a pesar de lo difícil que se le hace expresar lo que siente por ti, trata de entenderlo.Tus deseos de superación te harán dar pasos arriesgados, no te arrepentirás.

Número de suerte, 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Antes de tomar decisiones importantes necesitas calmarte, teniendo las cosas claras podrás ser más objetiva.Trata de no perder la paciencia, rápidamente te repondrás de cualquier contratiempo.

Número de suerte, 9.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Date la oportunidad de conocer a esa persona que despierta tantos sentimientos dentro de ti, atrévete. Hoy se abrirán para ti nuevas oportunidades laborales que te pondrán ansioso, cálmate.

Número de suerte, 3.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hay una situación tensa con el ser amado que te tiene pensativo, déjate guiar por tus sentimientos. Un asunto legal llegará a su fin, con resultados favorables, tu trabajo se mantendrá estable.