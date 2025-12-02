Horóscopo de hoy, martes 2 de diciembre: lee el tarot y predicciones de Josie

El horóscopo de hoy, martes 2 de diciembre de 2025, plantea un escenario favorable para replantear decisiones y ajustar metas recién iniciadas en el mes. De acuerdo con Josie Diez Canseco, algunos signos sentirán un renovado impulso para poner en marcha proyectos que habían quedado en pausa, mientras que otros podrán aclarar situaciones que venían generando incertidumbre.

Este martes es una excelente oportunidad para reevaluar acuerdos personales y profesionales con mayor calma y reflexión. Las predicciones indican que será un día favorable para resolver diferencias con diplomacia, aprovechando la energía renovadora del inicio de mes para avanzar con determinación y claridad hacia tus objetivos.

Horóscopo de hoy, martes 2 de diciembre: tarot de Josie

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tienes que tener cuidado, porque podrías sentirte muy atraído por alguien que no te conviene. No te impacientes, las mejoras laborales llegarán solo debes estar atento a las oportunidades.

Número de suerte, 7.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Habla sinceramente y has comprender a quien gusta de ti que deseas conocerlo mejor antes de aceptarlo. Un dinero que llega inesperadamente te ayudará a mejorar tu economía, adminístralo bien.

Número de suerte, 1.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te encuentras pensativo queriendo tomar decisiones en tu vida sentimental, lo que hayas pensado hacer, hazlo. Es un buen día para poner en marcha el proyecto laboral pensado, decídete.

Número de suerte, 5.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy surgirá un flechazo pero esta vez será la persona correcta con quien encontraras la seguridad que buscas. Has estado planeando llevar un curso que te será necesario para tu trabajo, decídete.

Número de suerte, 21.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Sentimentalmente será un día de planes que renovarán TU ilusión, tendrás la posibilidad de concretar tus sueños. Hoy necesitarás tomar decisiones rápidas para sacar adelante tu trabajo.

Número de suerte, 3.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Necesitas un momento de reflexión ya que tienes algunas dudas sobre la persona que quieres, ten paciencia. Tienes la posibilidad de cumplir tus metas, pero decídete a hacerlo, te ira muy bien.

Número de suerte, 15.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Te darás cuenta que el distanciamiento que te diste con el ser amado les sirvió para que fortalecieran sus sentimientos. Sé reservado con tus proyectos, evitarás que la envidia de terceros altere los resultados.

Número de suerte 6.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Surgirán discusiones sobre puntos de vista de lo justo e injusto de algunas actitudes en tu vida sentimental. Iniciarás el día con tranquilidad, pero un asunto inesperado podría estresarte, paciencia.

Número de suerte 7.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te guiarás por tu intuición para superar la crisis de tu vida afectiva, escucharás antes de sacar conclusiones. Tu trabajo te dará satisfacciones, pon de tu parte para lograr el éxito.

Número de suerte, 20.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy tu imaginación dará el toque de alegría y aventura que cambiarán las cosas. Persevera en tus esfuerzos por alcanzar tus metas, los inconvenientes no serán problemas, los superarás.

Número de suerte, 10.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Ten presente la fuerza de tus sentimientos hacia el ser amado y la espera se te hará soportable, paciencia. Te confiarán un proyecto importante, no tengas miedo, cubrirás todas las expectativas.

Número de suerte 8.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: No sabes que sientes por esa amistad que siempre está cerca de ti, tendrás la necesaria de su presencia, analízalo. Utiliza tu energía para concretar tus proyectos, los resultados serán exitosos.