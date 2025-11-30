0
EN DIRECTO
The Strongest vs Bolívar por el clásico paceño

Horóscopo del lunes 1 de diciembre de 2025: predicciones para la salud, el amor y dinero

Inicia este mes abriendo tu corazón a la energía del universo. Te invitamos a leer los pronósticos de Josie y descubrir el mensaje que el cosmos tiene para ti.

Josie Diez Canseco
La reconocida guía espiritual Josie Diez Canseco comparte hoy sus revelaciones para cada signo.
La reconocida guía espiritual Josie Diez Canseco comparte hoy sus revelaciones para cada signo. | Imagen: Jairo Huapalla / Diario Líbero.pe
COMPARTIR

Empieza esta nueva semana con la mejor energía y descubre qué te deparan los astros en este lunes 1 de diciembre con el mejor horóscopo de Internet. La reconocida astróloga Josie Diez Canseco comparte sus predicciones para cada signo, brindándote guía en el amor, el trabajo, la salud y tus decisiones más importantes.

Josie Diez Canseco te comparte sus predicciones para este domingo 30 de noviembre del 2025.

PUEDES VER: Horóscopo de Josie Diez Canseco del domingo 30 de noviembre: predicciones según tu signo

Descubre cómo se moverán los astros para tu signo del zodiaco, si quieres empezar el último mes del año con claridad y una orientación especial, no te pierdas el horóscopo completo de Líbero. Sigue leyendo y descubre lo que el universo tiene preparado para ti hoy. Además, revisa tu número de la suerte.

¿Qué le depara el destino para tu signo? Horóscopo de Josie para el 1 de diciembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu vida afectiva pasa por su mejor momento, el amor y las atenciones que recibirás te harán sentir especial. Tu ambición te llevará a querer nuevos proyectos que puedan mejorar tu economía, te irá bien.

  • Número de suerte, 22.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy la comunicación será fluida y les permitirá conocerse mejor, lo que repercutirá positivamente en tu estabilidad afectiva. Cambios en tu trabajo te afectarán, trata de adaptarte a ellos para superarlos.

  • Número de suerte, 9.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Examinarás tu vida sentimental y llegarás a la conclusión de que debes terminar con lo que no te hace feliz. Laboralmente, siéntete libre para desarrollarte en los proyectos que se te presentan.

  • Número de suerte, 10.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu actitud orgullosa aleja el amor, reflexiona, debes poner más de tu parte para que la reconciliación llegue. Una llamada modificará tus planes, tendrás que encargarte de asuntos urgentes.

  • Número de suerte, 8.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Estarás muy irritable, evita los enfrentamientos, ya que cualquier desacuerdo terminaría en discusiones. Un negocio prometedor te ilusionará, no decidas nada ahora, evalúalo y sabrás si te conviene.

  • Número de suerte, 15.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy te será fácil comunicarte y exteriorizar tus emociones, habrá mucha unión y comprensión con quien amas. El negocio que te proponen es bueno, no dudes más y acepta, los resultados serán rápidos.

  • Número de suerte, 20.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Sentimentalmente, hoy abordarás temas que te hacen dudar, lo harás con tacto y obtendrás las explicaciones que buscas. Concretarás una sociedad que te dará resultados muy buenos a largo plazo.

  • Número de suerte, 19.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Deja de lamentarte de tu mala suerte en el amor, cambia de actitud y mira a tu alrededor. Después de dificultades económicas empiezas a ver los resultados de tu esfuerzo, ahorra.

  • Número de suerte, 3.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: La armonía reemplazará a los enfrentamientos que pasas en tu vida sentimental, la sombra de la separación desaparecerá. En el ámbito laboral no tienes que preocuparte, tu eficiente será recompensado.

  • Número de suerte, 13.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu personalidad alegre y encantadora cautivarán, llamarás la atención de esa persona que te gusta. No descuides ese asunto legal que aún no ha solucionado, podría traerte complicaciones.

  • Número de suerte, 11.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Pronto empezarás a frecuentar una amistad que verás cada vez más interesante, observa, podría estar muy cerca. Hoy las posibilidades de ascenso y crecimiento económico serán mayores.

  • Número de suerte 22.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona que te gusta está ausente, piensa mucho en ti, no dejes que la melancolía te invada, pronto estará a tu lado. Tendrás problemas para cubrir gastos cotidianos, haz algunos ajustes.

  • Número de suerte, 12.
Josie Diez Canseco
AUTOR: Josie Diez Canseco

Conoce las últimas noticias de Josie Diez Canseco, sus rituales y cómo realizarle una consulta.

Lo más visto

  1. Horóscopo de Josie Diez Canseco para HOY, domingo 30 de noviembre: predicciones según tu signo

  2. ¡Bienvenido, diciembre 2025! Las mejores frases y mensajes para recibir el último mes del año

  3. Resultados del Examen de admisión Ordinario UNCP 2025-I: VER AQUÍ puntajes y si alcanzaste vacante

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano