Horóscopo del lunes 1 de diciembre de 2025: predicciones para la salud, el amor y dinero
Inicia este mes abriendo tu corazón a la energía del universo. Te invitamos a leer los pronósticos de Josie y descubrir el mensaje que el cosmos tiene para ti.
Empieza esta nueva semana con la mejor energía y descubre qué te deparan los astros en este lunes 1 de diciembre con el mejor horóscopo de Internet. La reconocida astróloga Josie Diez Canseco comparte sus predicciones para cada signo, brindándote guía en el amor, el trabajo, la salud y tus decisiones más importantes.
Descubre cómo se moverán los astros para tu signo del zodiaco, si quieres empezar el último mes del año con claridad y una orientación especial, no te pierdas el horóscopo completo de Líbero. Sigue leyendo y descubre lo que el universo tiene preparado para ti hoy. Además, revisa tu número de la suerte.
¿Qué le depara el destino para tu signo? Horóscopo de Josie para el 1 de diciembre
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu vida afectiva pasa por su mejor momento, el amor y las atenciones que recibirás te harán sentir especial. Tu ambición te llevará a querer nuevos proyectos que puedan mejorar tu economía, te irá bien.
- Número de suerte, 22.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy la comunicación será fluida y les permitirá conocerse mejor, lo que repercutirá positivamente en tu estabilidad afectiva. Cambios en tu trabajo te afectarán, trata de adaptarte a ellos para superarlos.
- Número de suerte, 9.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Examinarás tu vida sentimental y llegarás a la conclusión de que debes terminar con lo que no te hace feliz. Laboralmente, siéntete libre para desarrollarte en los proyectos que se te presentan.
- Número de suerte, 10.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu actitud orgullosa aleja el amor, reflexiona, debes poner más de tu parte para que la reconciliación llegue. Una llamada modificará tus planes, tendrás que encargarte de asuntos urgentes.
- Número de suerte, 8.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Estarás muy irritable, evita los enfrentamientos, ya que cualquier desacuerdo terminaría en discusiones. Un negocio prometedor te ilusionará, no decidas nada ahora, evalúalo y sabrás si te conviene.
- Número de suerte, 15.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy te será fácil comunicarte y exteriorizar tus emociones, habrá mucha unión y comprensión con quien amas. El negocio que te proponen es bueno, no dudes más y acepta, los resultados serán rápidos.
- Número de suerte, 20.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Sentimentalmente, hoy abordarás temas que te hacen dudar, lo harás con tacto y obtendrás las explicaciones que buscas. Concretarás una sociedad que te dará resultados muy buenos a largo plazo.
- Número de suerte, 19.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Deja de lamentarte de tu mala suerte en el amor, cambia de actitud y mira a tu alrededor. Después de dificultades económicas empiezas a ver los resultados de tu esfuerzo, ahorra.
- Número de suerte, 3.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: La armonía reemplazará a los enfrentamientos que pasas en tu vida sentimental, la sombra de la separación desaparecerá. En el ámbito laboral no tienes que preocuparte, tu eficiente será recompensado.
- Número de suerte, 13.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu personalidad alegre y encantadora cautivarán, llamarás la atención de esa persona que te gusta. No descuides ese asunto legal que aún no ha solucionado, podría traerte complicaciones.
- Número de suerte, 11.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Pronto empezarás a frecuentar una amistad que verás cada vez más interesante, observa, podría estar muy cerca. Hoy las posibilidades de ascenso y crecimiento económico serán mayores.
- Número de suerte 22.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona que te gusta está ausente, piensa mucho en ti, no dejes que la melancolía te invada, pronto estará a tu lado. Tendrás problemas para cubrir gastos cotidianos, haz algunos ajustes.
- Número de suerte, 12.
