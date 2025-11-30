Horóscopo del lunes 1 de diciembre de 2025: predicciones para la salud, el amor y dinero

Empieza esta nueva semana con la mejor energía y descubre qué te deparan los astros en este lunes 1 de diciembre con el mejor horóscopo de Internet. La reconocida astróloga Josie Diez Canseco comparte sus predicciones para cada signo, brindándote guía en el amor, el trabajo, la salud y tus decisiones más importantes.

Descubre cómo se moverán los astros para tu signo del zodiaco, si quieres empezar el último mes del año con claridad y una orientación especial, no te pierdas el horóscopo completo de Líbero. Sigue leyendo y descubre lo que el universo tiene preparado para ti hoy. Además, revisa tu número de la suerte.

¿Qué le depara el destino para tu signo? Horóscopo de Josie para el 1 de diciembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu vida afectiva pasa por su mejor momento, el amor y las atenciones que recibirás te harán sentir especial. Tu ambición te llevará a querer nuevos proyectos que puedan mejorar tu economía, te irá bien.

Número de suerte, 22.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy la comunicación será fluida y les permitirá conocerse mejor, lo que repercutirá positivamente en tu estabilidad afectiva. Cambios en tu trabajo te afectarán, trata de adaptarte a ellos para superarlos.

Número de suerte, 9.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Examinarás tu vida sentimental y llegarás a la conclusión de que debes terminar con lo que no te hace feliz. Laboralmente, siéntete libre para desarrollarte en los proyectos que se te presentan.

Número de suerte, 10.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu actitud orgullosa aleja el amor, reflexiona, debes poner más de tu parte para que la reconciliación llegue. Una llamada modificará tus planes, tendrás que encargarte de asuntos urgentes.

Número de suerte, 8.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Estarás muy irritable, evita los enfrentamientos, ya que cualquier desacuerdo terminaría en discusiones. Un negocio prometedor te ilusionará, no decidas nada ahora, evalúalo y sabrás si te conviene.

Número de suerte, 15.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy te será fácil comunicarte y exteriorizar tus emociones, habrá mucha unión y comprensión con quien amas. El negocio que te proponen es bueno, no dudes más y acepta, los resultados serán rápidos.

Número de suerte, 20.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Sentimentalmente, hoy abordarás temas que te hacen dudar, lo harás con tacto y obtendrás las explicaciones que buscas. Concretarás una sociedad que te dará resultados muy buenos a largo plazo.

Número de suerte, 19.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Deja de lamentarte de tu mala suerte en el amor, cambia de actitud y mira a tu alrededor. Después de dificultades económicas empiezas a ver los resultados de tu esfuerzo, ahorra.

Número de suerte, 3.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: La armonía reemplazará a los enfrentamientos que pasas en tu vida sentimental, la sombra de la separación desaparecerá. En el ámbito laboral no tienes que preocuparte, tu eficiente será recompensado.

Número de suerte, 13.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu personalidad alegre y encantadora cautivarán, llamarás la atención de esa persona que te gusta. No descuides ese asunto legal que aún no ha solucionado, podría traerte complicaciones.

Número de suerte, 11.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Pronto empezarás a frecuentar una amistad que verás cada vez más interesante, observa, podría estar muy cerca. Hoy las posibilidades de ascenso y crecimiento económico serán mayores.

Número de suerte 22.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona que te gusta está ausente, piensa mucho en ti, no dejes que la melancolía te invada, pronto estará a tu lado. Tendrás problemas para cubrir gastos cotidianos, haz algunos ajustes.