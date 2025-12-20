- Hoy:
Jorge Luna tira la casa por la ventana y entrega 'refrigeradora navideña' a sus trabajadores: incluye un iPhone 17
El comediante de 'Hablando huevadas' mostró cuál es 'canasta navideña' que recibirá cada uno de sus trabajadores. Además, 2 de sus seguidores podrán tener una igual.
No hay duda que este 2025 ha sido uno de los mejores años para Jorge Luna, el famoso comediante de Hablando Huevadas, quien hace poco recibió dos premios Récords Guinness por su página web llamada 'No hay sin suerte'.
El comediante fue reconocido por haber tenido la mayor cantidad de personas conectadas en un sorteo, unos 14,146 usuarios, y por ser la página que más regalos entregó en un mes, unos 5156 en total.
PUEDES VER: 'Hablando Huevadas, de Perú pa'l mundo': ¿película de Jorge Luna y Ricardo Mendoza llegará a Netflix?
A pocos días de la llegada de la Navidad, Jorge Luna no tuvo mejor idea que reconocer el trabajo de su equipo de producción y armó una singulgar 'canasta navideña' que se ha vuelto viral en TikTok e Instagram, puesto que no solo incluye productos para el hogar, sino también una refrigerada y hasta un iPhone 17.
Sí, Jorge Luna tiró la casa por la ventana y para sus 17 trabajadores les obsequió una refrigeradora complemente cargada de productos como arroz, papel higiénico, mayonesas, azúcar, mermelada, panetón, entro otros alimentos.
Sin embargo, esto no es todo, ya que también ofreció a su equipo un teléfono iPhone 17 totalmente nuevo y diferentes vales de consumo, como entradas para cine, Gift cards para Wong, vale para pavo de 8 kilos y 500 soles en Rappi.
Lo mejor de todo es que Jorge Luna anunció que si eres suscriptor de su página web 'No hay sin suerte' y lo sigues en Instagram, podrás llevarte una 'refrigeradora navideña' igual que la que dio a sus trabajadores directos. ¿Qué te parece?
