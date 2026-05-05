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Sinuano Día y Noche de HOY, martes 5 de mayo EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
Consulta EN VIVO el Sinuano Día y Noche de HOY, martes 5 de mayo de 2026 y descubre los resultados del más reciente sorteo en Colombia. Verifica tu boleto AQUÍ.
El Sinuano Día y Noche llevará a cabo su más reciente sorteo HOY, martes 5 de mayo. AQUÍ podrás encontrar toda la información relacionada con el juego colombiano. Descubre los resultados y el plan de premios que podrías haber ganado al acertar las balotas afortunadas. ¡Te deseamos mucha suerte!
PUEDES VER: Lotería Sinuano Día de HOY, lunes 4 de mayo de 2026, EN VIVO: a qué hora jugó y resultados del último sorteo
Sinuano Día y Noche de HOY, martes 5 de mayo 2026: resultados y números ganadores
Plan de premios de Sorteo Sinuano
- Cuando se aciertan las 4 cifras en el orden exacto, el premio equivale a multiplicar la apuesta por 4.500.
- Si se aciertan 3 cifras en la posición correcta, la ganancia se multiplica alrededor de 400 veces.
- Con 2 cifras correctas en su lugar, la apuesta se multiplica por 50.
- Si solo se acierta 1 cifra en la posición adecuada, el premio es 5 veces la apuesta.
Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 5 de mayo
Consulta AQUÍ los resultados del Sinuano Día y Noche en Colombia HOY, martes 5 de mayo de 2026. Revisa los números ganadores y los horarios del sorteo, además de verificar tu boleto para determinar si has ganado.
¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?
A continuación, te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar de acuerdo con la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
¿Dónde ver el Sorteo Sinuano Día y Noche?
Para seguir el sorteo EN VIVO del popular chance colombiano, puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o acceder a la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Ambas opciones te permitirán disfrutar de la transmisión EN VIVO.
¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano se realiza todos los días en dos sesiones: el Sorteo Día, que comienza a las 2.30 p. m., y el Sorteo Noche, que arranca a las 10.30 p. m. Sin embargo, los domingos y feriados, el horario del sorteo nocturno se adelanta a las 8.30 p. m., de acuerdo con la hora de Colombia.
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