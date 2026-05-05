Sinuano Día y Noche de HOY, martes 5 de mayo EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

- Cuando se aciertan las 4 cifras en el orden exacto, el premio equivale a multiplicar la apuesta por 4.500.

- Si se aciertan 3 cifras en la posición correcta, la ganancia se multiplica alrededor de 400 veces.

- Con 2 cifras correctas en su lugar, la apuesta se multiplica por 50.

- Si solo se acierta 1 cifra en la posición adecuada, el premio es 5 veces la apuesta.