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Sinuano Día de HOY, sábado 2 de mayo EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche de Colombia realizará un nuevo sorteo HOY, por lo que si quiere participar, sepa qué premios puede llevarte y cómo ver los resultados.

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 2 de abril de 2026.
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 2 de abril de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición HOY, sábado 2 de mayo del 2026, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y dónde ver EN VIVO los números ganadores.

Sinuano Día y Noche hoy en vivo en Colombia, 1 de mayo de 2026: resultados del sorteo.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del viernes 1 de mayo: estadísticas y números ganadores del último sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 2 de mayo 2026 EN VIVO: resultados

09:10
2/5/2026

Bienvenidos

HOY, sábado 2 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se realiza de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2:30 p. m. y Sinuano Noche a las 10:30 p. m.. Asimismo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m.

Sinuano

El sorteo Sinuano regresa con dos emocionantes ediciones en Colombia.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.

Premios del Sinuano Día y Noche

Revisa la lista de premios que puedes ganar si logras acertar, según la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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