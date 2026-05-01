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Resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 1 de mayo de 2026, EN VIVO: estadísticas y números ganadores del último sorteo

El sorteo de El Sinuano Día y Noche se realizará el 1 de mayo de 2026 y podrá seguirse en vivo, lo que genera expectativa entre los jugadores habituales.

María Zapata
Sinuano Día y Noche hoy en vivo en Colombia, 1 de mayo de 2026: resultados del sorteo.
Sinuano Día y Noche hoy en vivo en Colombia, 1 de mayo de 2026: resultados del sorteo. | Composición: líbero / Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche sigue siendo uno de los juegos de chance más populares en Colombia, con sorteos diarios que generan la expectativa de miles de apostadores en todo el país. Este viernes 1 de mayo de 2026, los jugadores esperan los nuevos resultados en vivo, mientras se actualizan las estadísticas del último sorteo realizado. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre este tradicional juego: sus horarios, resultados recientes y cómo participar.

Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche del jueves 30 de abril.

PUEDES VER: Sinuano Día del jueves 30 de abril EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 1 de mayo de 2026, EN VIVO

10:02
1/5/2026

Bienvenidos

HOY, viernes 1 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Sinuano Día y Noche en vivo hoy: revisa aquí los últimos resultados del jueves 30 de abril

El más reciente sorteo del Sinuano dejó los siguientes números ganadores:

Sinuano Día:

  • Número ganador: 4317 – La Quinta: 7

Sinuano Noche:

  • Número ganador: – La Quinta:

¿Qué jugó el Sinuano hoy, 1 de mayo de 2026?

Para este viernes 1 de mayo de 2026, los resultados del Sinuano se encuentran pendientes de publicación tanto en su edición de día como en la de noche.

  • Sinuano Día: Pendiente
  • Sinuano Noche: Pendiente

Los números ganadores serán actualizados en cuanto se realicen los sorteos oficiales. Esto genera alta expectativa entre los apostadores que siguen el resultado en vivo.

¿Cómo jugar al Sinuano Día y Noche?

El Sinuano es un juego de azar regulado en Colombia que se basa en acertar combinaciones numéricas. Su dinámica es sencilla, pero estratégica para quienes siguen patrones o estadísticas.

  • El objetivo principal es acertar cuatro cifras en el orden exacto en el que son sorteadas.
  • También existen modalidades de apuesta a tres o dos cifras, con premios menores, pero con mayores probabilidades de acierto.
  • El sorteo incluye la conocida 'quinta cifra', una balota adicional que complementa el resultado y que solo aplica según la modalidad de apuesta elegida.
  • Los resultados se publican a través de los canales oficiales autorizados, lo que garantiza transparencia en cada sorteo del Sinuano Día y Noche.

Otros juegos de chance en Colombia

Además del Sinuano, en Colombia existen múltiples sorteos de chance que se realizan diariamente en diferentes regiones del país. Estos son algunos de los más populares y sus horarios:

Mañana

  • Antioqueñita Día: 10:00 a. m. (lunes a sábado) / 12:00 p. m. (domingos y festivos)
  • Dorado Mañana: 10:58 a. m.
  • Cafeterito Tarde: 12:00 p. m.
  • Fantástica Día: 12:57 p. m.
  • El Samán de la Suerte: 1:00 p. m.
  • Paisita Día: 1:00 p. m.
  • Chontico Día: 1:00 p. m.
  • Sinuano Día: 2:30 p. m. (lunes a sábado) / 1:00 p. m. (domingos y festivos)
  • La Caribeña Día: 2:30 p. m.
  • Motilón Tarde: 3:00 p. m.
  • Dorado Tarde: 3:28 p. m.
  • Super Astro Sol: 2:30 p. m.

Noche

  • Paisita Noche: 6:00 p. m.
  • Chontico Noche: 7:00 p. m. / 10:00 p. m. según día
  • Fantástica Noche: 8:30 p. m.
  • La Culona Noche: 9:30 p. m.
  • Motilón Noche: 9:00 p. m.
  • Cafeterito Noche: 10:00 p. m. / 11:00 p. m. según día
  • Super Astro Luna: 10:30 p. m.
  • Sinuano Noche: 10:30 p. m. (lunes a sábado) / 8:30 p. m. (domingos y festivos)
  • La Caribeña Noche: 10:30 p. m.
  • Dorado Noche: horarios especiales según día
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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