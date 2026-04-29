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Resultado del Sinuano Día HOY, miércoles 29 de abril de 2026, EN VIVO: estadísticas y qué jugó en el último sorteo

El Sinuano realiza dos sorteos al día y atrae a muchos jugadores en Colombia. Consulta aquí sus resultados, horarios y el proceso para reclamar los premios.

María Zapata
Sigue en vivo el sorteo del Sinuano Día y Noche de hoy, 29 de abril de 2026.
Sigue en vivo el sorteo del Sinuano Día y Noche de hoy, 29 de abril de 2026. | Composición: líbero / Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

09:59

¿Qué jugó Sinuano el 28 de abril?

- Resultados del Sinuano Día: 8 4 0 8 | La Quinta: 5.
- Resultados del Sinuano Noche: 2 6 4 9 | La Quinta: 1.

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El Sinuano es una de las loterías más populares de Colombia, con sorteos diarios en las modalidades Día y Noche. Su realización dos veces al día genera gran expectativa entre los jugadores, quienes consultan constantemente los resultados en vivo. Por su alta demanda, se ha consolidado como una de las opciones favoritas, atrayendo a miles de apostadores que buscan información actualizada, verificación de resultados y orientación en caso de resultar ganadores.

Conoce cómo jugó el sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 28 de abril de 2026.

PUEDES VER: Resultados del Sinuano Día y Noche de este martes 28 de abril, EN VIVO: números ganadores del último sorteo

Últimos resultados del Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 29 de abril de 2026, EN VIVO

09:59
29/4/2026

¿Qué jugó Sinuano el 28 de abril?

- Resultados del Sinuano Día: 8 4 0 8 | La Quinta: 5.
- Resultados del Sinuano Noche: 2 6 4 9 | La Quinta: 1.

09:21
29/4/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche en Colombia

Hoy, miércoles 29 de abril de 2026, consulta los resultados del Sinuano Día y Noche en Colombia, revisa los números ganadores, horarios del sorteo y verifica tu boleto para saber si eres ganador.

Resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del martes 28 de abril de 2026

  • Resultados del Sinuano Día del 28 de abril de 2026: 8 4 0 8 | la Quinta: 5.
  • Resultados del Sinuano Noche del 28 de abril de 2026: 2 6 4 9 | La Quinta: 1.

¿Cómo jugó el Sinuano Día hoy, miércoles 29 de abril de 2026?

Los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche del miércoles 29 de abril de 2026 se están actualizando en tiempo real, mientras los jugadores esperan la confirmación de los números ganadores. El sorteo anterior generó expectativa entre los seguidores del juego en Colombia, quienes también revisan resultados previos y analizan posibles patrones o combinaciones frecuentes, aunque se trata de un juego completamente aleatorio.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y el Sinuano Noche en vivo?

El sorteo del Sinuano se realiza todos los días de la semana en Colombia, con dos emisiones principales:

  • Sinuano Día: se juega aproximadamente a las 2:30 p. m., de lunes a domingo.
  • Sinuano Noche: se realiza alrededor de las 10:30 p. m. de lunes a sábado, y cambia a las 8:30 p. m. los domingos y días festivos.

Estos horarios pueden cambiar en ocasiones especiales, por lo que es aconsejable revisar la programación oficial antes de cada sorteo. Los resultados del Sinuano se pueden consultar de forma ágil y sencilla mediante distintos canales oficiales. Entre los más utilizados se encuentran:

  • Páginas web autorizadas del operador del sorteo.
  • Puntos de venta físicos donde se comercializan las apuestas.
  • Transmisiones en vivo o actualizaciones digitales del juego.

De esta manera, los jugadores pueden conocer los números ganadores casi de inmediato una vez que finaliza cada sorteo, tanto en su edición diurna como nocturna.

¿Cómo reclamar el premio del Sinuano en Colombia? guía paso a paso

En caso de resultar ganador, es importante seguir correctamente el proceso de cobro del premio del Sinuano:

  • Presentar el tiquete original en buen estado, ya que es el único comprobante válido.
  • Si el premio es de bajo monto, puede cobrarse directamente en el punto de venta donde se realizó la apuesta.
  • Para premios mayores, el ganador debe acudir a una oficina autorizada del operador con su documento de identidad.
  • Tener en cuenta que existe un plazo máximo de cobro, generalmente de hasta un año desde la fecha del sorteo.
  • Algunos premios pueden estar sujetos a retenciones o impuestos según la normativa vigente en Colombia.
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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