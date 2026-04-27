Sinuano Día y Noche HOY, lunes 27 de abril de 2026, EN VIVO: últimos resultados y números ganadores del sorteo

¡La suerte está echada en el Caribe colombiano! Como cada jornada, la expectativa crece entre los apostadores que confían en su suerte con la lotería Sinuano. HOY, lunes 27 de abril de 2026, miles de ciudadanos en todo el país están atentos para saber si sus números coinciden con la fortuna en uno de los sorteos más queridos y tradicionales de Colombia. Aquí te traemos los detalles en tiempo real para que no pierdas de vista el último resultado del Sinuano día y la emoción de la edición nocturna.

Sinuano Día y Noche HOY, lunes 27 de abril de 2026, EN VIVO: últimos resultados 10:50 Plan de premios del sorteo Sinuano Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces. 09:49 Bienvenidos HOY, lunes 27 de abril, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Qué jugó el Sinuano hoy, 27 de abril de 2026?

Si tienes tu boleto en mano, esta es la información que estabas esperando. El Sorteo Sinuano revelará pronto las cifras ganadoras de sus dos emisiones de este lunes. Recuerda que los números se generan bajo la supervisión de las autoridades de juegos de suerte y azar.

Para quienes siguen de cerca el Sinuano de hoy, es fundamental verificar el orden de las cifras para poder reclamar cualquier premio según la modalidad de su apuesta.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

Para que no se te pase el tiempo de apostar o consultar el Sinuano Día de hoy, ten presentes los horarios oficiales establecidos para este lunes:

Sinuano Día: se juega habitualmente a las 2:30 p. m.

Sinuano Noche: al ser lunes (no festivo), el sorteo se realiza a las 10:30 p. m.

Es importante tener en cuenta que los domingos y festivos el horario nocturno suele adelantarse, pero este lunes 27 de abril la programación se mantiene en su horario estelar habitual.

¿Dónde ver el sorteo del Sinuano Día y Noche?

Para vivir la emoción EN VIVO y saber cómo jugó Sinuano, la opción principal es sintonizar el canal regional Telecaribe. Este medio es el encargado de transmitir los sorteos de forma oficial para toda Colombia.

Si no tienes un televisor cerca, puedes seguir los resultados recientes del Sinuano a través de las redes sociales oficiales de la lotería o de portales web autorizados que actualizan el minuto a minuto de la lotería Sinuano.

¿Cuáles son los premios del sorteo Sinuano Día y Noche?

El éxito del Sinuano Día y Noche radica en sus atractivos planes de premios, los cuales dependen del valor de tu apuesta y la cantidad de aciertos.

Cuatro cifras: Ganas 4.500 veces lo apostado si aciertas todos los números en orden.

Tres cifras: Obtienes 400 veces el valor de tu apuesta.

Dos cifras: Se paga 50 veces lo invertido.

Una cifra (uña): Recibes 5 veces el valor apostado por acertar la última cifra.

Recuerda jugar de forma responsable y verificar siempre tu tiquete en puntos de venta autorizados de Record o en la red de chance de tu confianza.