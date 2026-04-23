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Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 23 de abril EN VIVO: resultados, qué jugó y números ganadores
El Sinuano Día regresa HOY, jueves 23 de abril de 2026 con una nueva edición y AQUÍ podrás acceder a los resultados EN VIVO del último sorteo. ¡Mucha suerte!
El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos más populares en Colombia y HOY, jueves 23 de abril ofrece nuevas oportunidades para premiar a los afortunados participantes. ¿Ya adquirió su boleto ganador? En esta nota de Líbero podrá seguir la transmisión EN VIVO y conocer los resultados EN VIVO. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del miércoles 22 de abril: mira los resultados y números ganadores del último sorteo
Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 23 de abril EN VIVO: resultados
Bienvenidos
HOY, jueves 23 de abril, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora juega el Sinuano?
El Sinuano Día se realiza alrededor de las 2:30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se juega a las 10:30 p. m. de lunes a sábado. En domingos y días festivos, el sorteo nocturno cambia y se efectúa cerca de las 8:30 p. m. por la noche (hora local de Colombia).
El sorteo Sinuano regresa a Colombia con nuevas ediciones.
Estadística del Sinuano Día y Noche
Según datos acumulados de resultados históricos hasta principios de 2026, algunos de los números 'calientes' (los que más veces han salido en los sorteos) incluyen los dígitos 2, 9, 8 y 1, especialmente en los resultados combinados de las distintas posiciones de los números ganadores.
¿Dónde comprar boletos para el sorteo Sinuano?
Puedes comprar los boletos en puntos de venta autorizados de SuperGIROS o de la red de Loterías del Sinú / Red de Servicios de Córdoba Record distribuidos a nivel nacional. Además, también tienes la opción de comprar tus boletos en línea a través del sitio web oficial de Record o mediante plataformas digitales autorizadas.
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