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Sorteo La Tinka EN VIVO HOY, miércoles 29 de julio: cuál es el pozo millonario y a qué hora inicia el sorteo

La Tinka mantiene expectantes a miles de jugadores con su gran premio acumulado. Conoce los números ganadores y el resultado del Sí o Sí.

María Zapata
La Tinka sortea este miércoles un pozo millonario de S/ 21,500,899 a las 10:50 p. m.
La Tinka sortea este miércoles un pozo millonario de S/ 21,500,899 a las 10:50 p. m. | La Tinka
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Revisa los resultados de La Tinka de hoy y conoce los números ganadores del último sorteo, el monto acumulado del pozo millonario y los detalles del Sí o Sí. El popular juego de lotería de Intralot Perú se transmite en vivo cada miércoles y domingo, fechas en las que miles de participantes esperan llevarse el gran premio.

Revisa toda la información sobre el sorteo de La Tinka del domingo 26 de julio de 2026.

PUEDES VER: Números ganadores de La Tinka del domingo 26 de julio: cuánto es el Pozo Millonario, cómo jugar y resultados

¿Cuáles son los resultados de La Tinka hoy, miércoles 29 de julio?

Los resultados de La Tinka de hoy, miércoles, serán anunciados durante la transmisión oficial del sorteo. Los jugadores podrán verificar los números ganadores, la Boliyapa y la combinación del Sí o Sí a través de los canales autorizados de Intralot Tinka.

Resultados de La Tinka del domingo 26 de julio

En el sorteo anterior de La Tinka, realizado el domingo 26 de julio, los números ganadores del Pozo Millonario fueron:

  • Números ganadores: 17 - 27 - 37 - 46 - 43 - 47
  • Boliyapa: 45
  • Sí o Sí: 48 - 30 - 42 - 13

Para esta edición, el pozo de La Tinka alcanzó un acumulado estimado de S/ 21′500,899, monto que generó expectativa entre los jugadores que participaron en el sorteo.

¿Dónde ver La Tinka en vivo hoy?

Quienes deseen ver La Tinka en vivo hoy por Canal 4 pueden seguir el sorteo mediante América TV, señal encargada de difundir los resultados oficiales. También tienen la opción de consultar los números ganadores en la web oficial de La Tinka, su blog y canales digitales. De esta manera, podrán conocer en tiempo real la combinación premiada, la bolilla del Sí o Sí y el monto actualizado del pozo acumulado.

¿A qué hora se juega La Tinka hoy?

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos a las 10:50 p. m. Los participantes pueden comprar sus boletos hasta las 9:50 p. m. del mismo día del sorteo.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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