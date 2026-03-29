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La Tinka HOY, domingo 29 de marzo: revisa EN VIVO los resultados ganadores del último sorteo
En esta nota conocerás los números ganadores, información relevante y estadísticas sobre la lotería peruana más popular. Te deseamos mucha suerte en tu jugada.
Te damos la bienvenida a una jornada más de La Tinka de este domingo 29 de marzo de 2026, por lo que en la siguiente nota que te trae el diario Líbero conocerás todos los resultados ganadores que lanzó esta popular lotería. Tú podrías ser uno de los afortunados que se llevará el premio mayor. ¡Te deseamos buena suerte!
Dónde ver EN VIVO La Tinka
Para poder hacerle seguimiento al juego de cerca y no perderte las incidencias, podrás revisar la señal de América TV, asimismo, utilizar el app de América TV GO, que está disponible para smartphones, tablets, etc.
Dónde comprar La Tinka
Puedes adquirir tu jugada fácilmente en www.latinka.com.pe, en los puntos de venta autorizados como Listo! y Primax, o en supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.
Cómo jugar La Tinka
Participar en La Tinka es muy fácil, ya sea de manera presencial o en línea:
- Elige 6 números entre el rango del 1 al 48.
- Cada jugada simple cuesta un monto establecido (por lo general S/5).
- También puedes participar con jugadas múltiples para tener más combinaciones.
- Si juegas online, debes registrarte en la plataforma oficial y comprar tu jugada antes de la hora límite
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