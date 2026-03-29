La Tinka HOY, domingo 29 de marzo: revisa EN VIVO los resultados ganadores del último sorteo

Te damos la bienvenida a una jornada más de La Tinka de este domingo 29 de marzo de 2026, por lo que en la siguiente nota que te trae el diario Líbero conocerás todos los resultados ganadores que lanzó esta popular lotería. Tú podrías ser uno de los afortunados que se llevará el premio mayor. ¡Te deseamos buena suerte!

Dónde ver EN VIVO La Tinka

Para poder hacerle seguimiento al juego de cerca y no perderte las incidencias, podrás revisar la señal de América TV, asimismo, utilizar el app de América TV GO, que está disponible para smartphones, tablets, etc.

Dónde comprar La Tinka

Puedes adquirir tu jugada fácilmente en www.latinka.com.pe , en los puntos de venta autorizados como Listo! y Primax, o en supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.

Cómo jugar La Tinka

Participar en La Tinka es muy fácil, ya sea de manera presencial o en línea: