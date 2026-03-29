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La Tinka HOY, domingo 29 de marzo: revisa EN VIVO los resultados ganadores del último sorteo

En esta nota conocerás los números ganadores, información relevante y estadísticas sobre la lotería peruana más popular. Te deseamos mucha suerte en tu jugada.

Joel Dávila
Sorteo La Tinka 28 de marzo de 2026.
Sorteo La Tinka 28 de marzo de 2026. | Foto: La Tinka
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Te damos la bienvenida a una jornada más de La Tinka de este domingo 29 de marzo de 2026, por lo que en la siguiente nota que te trae el diario Líbero conocerás todos los resultados ganadores que lanzó esta popular lotería. Tú podrías ser uno de los afortunados que se llevará el premio mayor. ¡Te deseamos buena suerte!

La Tinka de HOY, 25 de marzo: resultados del juego de este miércoles

PUEDES VER: Resultados de La Tinka, miércoles 25 de marzo: ¿cuáles fueron los números ganadores?

Dónde ver EN VIVO La Tinka

Para poder hacerle seguimiento al juego de cerca y no perderte las incidencias, podrás revisar la señal de América TV, asimismo, utilizar el app de América TV GO, que está disponible para smartphones, tablets, etc.

Dónde comprar La Tinka

Puedes adquirir tu jugada fácilmente en www.latinka.com.pe, en los puntos de venta autorizados como Listo! y Primax, o en supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.

Cómo jugar La Tinka

Participar en La Tinka es muy fácil, ya sea de manera presencial o en línea:

    1. Elige 6 números entre el rango del 1 al 48.
    2. Cada jugada simple cuesta un monto establecido (por lo general S/5).
    3. También puedes participar con jugadas múltiples para tener más combinaciones.
    4. Si juegas online, debes registrarte en la plataforma oficial y comprar tu jugada antes de la hora límite

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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