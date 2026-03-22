La Tinka de HOY, domingo 22 de marzo EN VIVO: resultados ganadores y pozo millonario del ÚLTIMO SORTEO

La Tinka de HOY, domingo 22 de marzo, tiene nuevos números ganadores que podrían coincidir con la apuesta de tu cartilla adquirida. ¿Eres uno de los participantes de este fin de semana? No te pierdas los resultados, números ganadores y detalles del pozo millonario AQUÍ en la nota de Líbero.

Pozo millonario de HOY, 22 de marzo

Para este domingo 22 de marzo, el Pozo Millonario ha alcanzado un valor de S/ 10'020,771, ya que sigue acumulándose porque no ha reventado en las últimas ediciones.

¿A qué hora ver La Tinka EN VIVO?

Si quieres hacerle seguimiento al juego, podrás hacerlo a través de la señal de América TV, a partir de las 10:45 de la noche. Asimismo, puedes hacer uso de la aplicación de América TV GO.

¿Dónde comprar La Tinka?

Las juagadas están disponibles en www.latinka.com.pe, también en puntos de venta habilitados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.

¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?

Por cada boleto que se compre de este sorteo, se deberá importar la cantidad de 5 soles. Este es el valor de una jugada simple, que quiere decir marcar 6 de los 50 números de la cartilla.

¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?

Es importante tener en cuenta que para comprar cartillas de La Tinka los días en los que se emite el sorteo, es decir los miércoles y domingos, la hora de cierre es a las 9:50 P.M.

¿Cómo crear cuenta en La Tinka?