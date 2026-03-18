La Tinka de HOY, miércoles 18 de marzo EN VIVO: RESULTADOS del último sorteo y pozo millonario

El sorteo de La Tinka sale EN VIVO en una nueva edición HOY, miércoles 18 de marzo, y AQUÍ podrás revisar cada uno de los números ganadores de la combinación. Además, te enterarás si el pozo millonario reventó o no durante la jugada. ¡Mucha suerte! No te pierdas los resultados oficiales.

¿A qué hora juega La Tinka?

Si quieres hacerle seguimiento a la lotería y verificar las bolillas que se sorteen en tiempo real, entonces solo deberás sintonizar la señal de América TV, a partir de las 10:45 de la noche.

¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?

Marcar 6 números: S/.5 soles (jugada simple).

Marcar 7 números: S/.35 soles (jugada múltiple).

Marcar 8 números: S/.140 soles.

Marcar 10 números: S/.1,050 soles.

Marcar 12 números: S/.4,620 soles.

Marcar 15 números: S/.25,025 soles.

¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?

Es importante tener claro que en este juego se puede participar todos los días de la semana, pero en el caso de los miércoles y domingos, solo está activa la opción hasta las 9:45 de la noche.

Pozo millonario de La Tinka

Este miércoles 17 de marzo, el Pozo Millonario ha llegado a acumular un monto que asciende a S/ 9’686,878, ya que en la emisión pasada del domingo 15, no reventó.

¿Cómo jugar La Tinka?

Adquiere una cartilla de La Tinka online o en punto de venta.

Ahora selecciona 6 de los 53 números que se muestran en la cartilla.

Puedes marcar 6 números (jugada simple) o más de 6 números (jugada múltiple).

Termina tu jugada y recibe un ticket que contiene el código de barras o QR.

Espera el sorteo para conocer los resultados.

Si acertaste los 6 números del sorteo ganarás el Pozo Millonario.

Si tienes menos de 6 aciertos puedes te llevarás otros premios de La Tinka.

¿Dónde comprar La Tinka?

La jugada puede ser comprada a través de la página web oficial: www.latinka.com.pe o en los puntos de venta habilitados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.