La Tinka de HOY, miércoles 25 de marzo EN VIVO: revisa los resultados ganadores del último sorteo

El sorteo de La Tinka se transmite EN VIVO hoy, miércoles 25 de marzo. Si participaste con tus jugadas y pusiste a prueba tu suerte, aquí podrás consultar los resultados oficiales. No te pierdas esta edición que podría convertirte en el próximo millonario del país.

¿Dónde ver La Tinka EN VIVO?

Las ediciones de La Tinka llegan los días miércoles y domingo a las 22:50pm a través de la señal de América Televisión y la app América tvGO.

¿Cómo jugar La Tinka?

Compra una cartilla de La Tinka.

Elige y marca 6 de los 53 números.

Marca 6 números (jugada simple) o más de 6 números (jugada múltiple).

Finaliza tu jugada y recibe un ticket que contiene el código de barras o QR.

Espera el sorteo para conocer los resultados de La Tinka.

Si acertaste los 6 números del sorteo ganarás el Pozo Millonario y si tienes menos de 6 aciertos puedes obtener otros premios de La Tinka.

¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka?

Para este miércoles 25 de marzo, el Pozo Millonario de La Tinka será de S/10.607.721, ya que en la edición pasada del domingo 22, no reventó.

¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?

Marcar 6 números: S/5 (jugada simple).

Marcar 7 números: S/35 (jugada múltiple).

Marcar 8 números: S/140.

Marcar 10 números: S/1.050.

Marcar 12 números: S/4.620.

Marcar 15 números: S/25.025.

¿Dónde comprar La Tinka?

Puedes adquirir tu jugada en www.latinka.com.pe o en los puntos de venta habilitados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.

¿Cómo cobrar los premios de La Tinka?