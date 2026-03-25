- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Universitario vs Regatas
- Real Madrid vs Barcelona
La Tinka de HOY, miércoles 25 de marzo EN VIVO: revisa los resultados ganadores del último sorteo
La Tinka se juega EN VIVO hoy, miércoles 25 de marzo, y aquí podrás comprobar si la suerte estuvo de tu lado con los resultados del sorteo.
El sorteo de La Tinka se transmite EN VIVO hoy, miércoles 25 de marzo. Si participaste con tus jugadas y pusiste a prueba tu suerte, aquí podrás consultar los resultados oficiales. No te pierdas esta edición que podría convertirte en el próximo millonario del país.
PUEDES VER: La Tinka de HOY, domingo 22 de marzo EN VIVO: resultados ganadores y pozo millonario del ÚLTIMO SORTEO
¿Dónde ver La Tinka EN VIVO?
Las ediciones de La Tinka llegan los días miércoles y domingo a las 22:50pm a través de la señal de América Televisión y la app América tvGO.
¿Cómo jugar La Tinka?
- Compra una cartilla de La Tinka.
- Elige y marca 6 de los 53 números.
- Marca 6 números (jugada simple) o más de 6 números (jugada múltiple).
- Finaliza tu jugada y recibe un ticket que contiene el código de barras o QR.
- Espera el sorteo para conocer los resultados de La Tinka.
- Si acertaste los 6 números del sorteo ganarás el Pozo Millonario y si tienes menos de 6 aciertos puedes obtener otros premios de La Tinka.
¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka?
Para este miércoles 25 de marzo, el Pozo Millonario de La Tinka será de S/10.607.721, ya que en la edición pasada del domingo 22, no reventó.
¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?
- Marcar 6 números: S/5 (jugada simple).
- Marcar 7 números: S/35 (jugada múltiple).
- Marcar 8 números: S/140.
- Marcar 10 números: S/1.050.
- Marcar 12 números: S/4.620.
- Marcar 15 números: S/25.025.
¿Dónde comprar La Tinka?
Puedes adquirir tu jugada en www.latinka.com.pe o en los puntos de venta habilitados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.
¿Cómo cobrar los premios de La Tinka?
- Ingresa a “Retirar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
- Revisa tus premios y selecciona “Retirar” ubicado a la derecha de “Retirar mis Premios”.
- Elige como cobrar tu premio: Cobrar en línea o Cobrar en el Punto de Venta.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90