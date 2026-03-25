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La Tinka de HOY, miércoles 25 de marzo EN VIVO: revisa los resultados ganadores del último sorteo

La Tinka se juega EN VIVO hoy, miércoles 25 de marzo, y aquí podrás comprobar si la suerte estuvo de tu lado con los resultados del sorteo.

Daniela Alvarado
La Tinka de HOY, 25 de marzo: resultados del juego de este miércoles
La Tinka de HOY, 25 de marzo: resultados del juego de este miércoles | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
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El sorteo de La Tinka se transmite EN VIVO hoy, miércoles 25 de marzo. Si participaste con tus jugadas y pusiste a prueba tu suerte, aquí podrás consultar los resultados oficiales. No te pierdas esta edición que podría convertirte en el próximo millonario del país.

La Tinka: resultados de hoy, 22 de marzo EN VIVO

PUEDES VER: La Tinka de HOY, domingo 22 de marzo EN VIVO: resultados ganadores y pozo millonario del ÚLTIMO SORTEO

¿Dónde ver La Tinka EN VIVO?

Las ediciones de La Tinka llegan los días miércoles y domingo a las 22:50pm a través de la señal de América Televisión y la app América tvGO.

¿Cómo jugar La Tinka?

  • Compra una cartilla de La Tinka.
  • Elige y marca 6 de los 53 números.
  • Marca 6 números (jugada simple) o más de 6 números (jugada múltiple).
  • Finaliza tu jugada y recibe un ticket que contiene el código de barras o QR.
  • Espera el sorteo para conocer los resultados de La Tinka.
  • Si acertaste los 6 números del sorteo ganarás el Pozo Millonario y si tienes menos de 6 aciertos puedes obtener otros premios de La Tinka.

¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka?

Para este miércoles 25 de marzo, el Pozo Millonario de La Tinka será de S/10.607.721, ya que en la edición pasada del domingo 22, no reventó.

¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?

  • Marcar 6 números: S/5 (jugada simple).
  • Marcar 7 números: S/35 (jugada múltiple).
  • Marcar 8 números: S/140.
  • Marcar 10 números: S/1.050.
  • Marcar 12 números: S/4.620.
  • Marcar 15 números: S/25.025.

¿Dónde comprar La Tinka?

Puedes adquirir tu jugada en www.latinka.com.pe o en los puntos de venta habilitados como Listo! o Primax y supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Mass.

¿Cómo cobrar los premios de La Tinka?

  • Ingresa a “Retirar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.
  • Revisa tus premios y selecciona “Retirar” ubicado a la derecha de “Retirar mis Premios”.
  • Elige como cobrar tu premio: Cobrar en línea o Cobrar en el Punto de Venta.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

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