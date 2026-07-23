Raiza Martínez, 'La Chocolatita', fue hallada muerta en domicilio de La Molina, informó Magaly TV

En horas de la noche de este jueves 23 de julio, se confirmó la muerte de Raiza Martínez, mujer que meses atrás fue ampayada con Pedro Aquino. La popular 'Chocolatita' era conocida por tener un perfil de OnlyFans y ofrecer contenido de adultos y saludos personalizados a suscriptores.

Raiza Martínez fue hallada muerta en domicilio

En el programa 'Magaly TV La Firme', la periodista tomó la palabra para dar esta información de último minuto. En primera instancia, indicó que el cuerpo de la creadora de contenido para adultos fue hallado en su propia casa, pero luego reveló que el parte policial detalló que estuvo en una casa de La Molina.

Magaly Medina informó muerte de Raiza Martínez.

Asimismo, se indica que fue una denuncia de una señora que avisó a la policía al ver a una persona involucrada con el cadáver. La mujer fue encontrada tirada en el suelo con una cinta adhesiva en la boca, por lo que se detuvo al hombre que se encontraba en la habitación.

"Raiza Martínez, a la que ampayamos con Pedro Aquino, acaba de ser encontrada muerta dentro de su domicilio. La policía fue y encontraron una fémina en el piso...Una señora denunció a la policía que su hijo había estado consumiendo bebidas alcohólicas con la 'Chocolatita'. Abrieron la puerta, se apersonaron a una calle de la Planicie de La Molina. Y detuvieron a un hombre que estuvo consumiendo bebidas alcohólicas y, al parecer, se habrían encontrado drogas en ese lugar. Se le encontró a ella tendida en el piso y en la boca tenía una cinta adhesiva. La encontraron sin pulso, ya muerta. Detuvieron a la persona que se encontraba ahí.", manifestó Magaly Medina.

Magaly Medina informa muerte de Raiza Martínez.

La popular 'Chocolatita' fue viral en redes sociales y el mundo del espectáculo por ser parte de un ampay con el exfubolista de Alianza Lima, Pedro Aquino. La mujer confesó públicamente todo lo que aconteció con el volante peruano y generó todo todo tipo de reacciones entre los cibernautas.